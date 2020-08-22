ابتكارات
السبت 22 أغسطس 2020 16:51

خصوصية واستمتاع بالطبيعة.. حمّامات شفافة في حدائق طوكيو (فيديو)

دخلت حمّامات (مراحيض) بجدران شفافة الخدمة العامة في حدائق عامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، حيث يمكن رؤية داخلها عندما تكون فارغة.

لكن وبمجرد دخول الشخص إلى الداخل فإن الزجاج الذكي الملون لهذه الحمّامات المبتكرة يصبح قاتما، في وضعية الاستخدام.
الفكرة الجديدة في الحمامات الشفافة في منطقة شيبويا، من تصميم  شركة"Shigeru Ban Architects" وهي شركة معمارية حائزة على جائزة "بريتزكر".
ويتيح المرحاض للمستخدم إمكانية الاستمتاع بالمنظر خارجا من خلال الزجاج دون حاجته إلى القلق بشأن خصوصيته.

ويسمح للناس في الخارج برؤية داخله ولكن، بمجرد دخول المرحاض وقفل الباب، تصبح الجدران داكنة لحماية خصوصية الأفراد.
وتوجد هذه المراحيض في خمسة مواقع حاليا في حي شيبويا بالعاصمة  اليابانية كجزء من مشروع مراحيض طوكيو الذي تنفذه جمعية "نيبون".
وتهدف المراحيض التي سيتم بناؤها في حدائق بـ17 نقطة من منطقة شيبويا، أحد المراكز التجارية في طوكيو، إلى توفير النظافة وتغيير نظرة الناس حول المراحيض العامة.
وقالت الجمعية في بيان إن الهدف من هذه المراحيض هو معرفة إذا ما كان المرحاض نظيفا قبل استعماله، ومتاحا للاستخدام.

المصدر
الأناضول
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اليابان
طوكيو
زجاج
حديقة
مبتكر

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