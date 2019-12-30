خسائر في البورصة السعودية بسبب أسهم البنوك
وفي السعودية، نزل المؤشر 0.8 بالمئة، حيث هبط سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وخسر بنك الرياض 3.5 بالمئة بعد أن ارتفع في وقت سابق عقب الإعلان عن توزيعات أعلى في النصف الثاني من السنة.
وهبط سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 بالمئة بعدما سجل مكاسب ليومين. ويوم الثلاثاء، قالت أرامكو إن غولدمان ساكس قد يشتري مزيدا من أسهمها لدعم سعر السهم. وتنتهي فترة الاستقرار السعري للسهم في التاسع من يناير كانون الثاني.
وارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.9 بالمئة بفضل صعود سهم البنك التجاري الدولي 1.1 بالمئة والشرقية للدخان 2.9 بالمئة.
وخسر سهم حديد عز 1.1 بالمئة بعدما أعلنت عن خسائر غير مجمعة لأول تسعة أشهر من العام مقابل أرباح في الفترة ذاتها قبل سنة.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة بفضل مكاسب سهم بنك أبوظبي الأول الذي صعد 0.7 بالمئة والبنك التجاري الدولي بمكاسب بلغت 14.3 بالمئة.
ونزل سهم إشراق للاستثمار 0.9 بالمئة بعدما أعلنت أنها ستخفض رأس المال لتغطية خسائر متراكمة.
وفي دبي، هبط المؤشر 0.2 بالمئة، إذ هوي سهم بنك المشرق 9.9 بالمئة وخسر سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8 بالمئة.
ولقي المؤشر بعض الدعم من بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع سهمه 0.5 بالمئة في حين زاد سهم إعمار العقارية 1.8 بالمئة.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات أمس الأحد أن حكومة دبي سترفع الإنفاق 17 بالمئة إلى مستوى قياسي قدره 66.4 مليار درهم (18.1 مليار دولار) في 2020 لتحفيز الاقتصاد ودعم معرض إكسبو 2020.
وانتعش مؤشر بورصة قطر ليرتفع 0.3 بالمئة بعد هبوطه في الجلستين السابقتين، وذلك بفضل صعود سهم البنك التجاري القطري ثلاثة بالمئة وارتفاع بنك قطر الوطني 1.4 بالمئة.