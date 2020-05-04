"خرجوا زبادي بيموت": مناشدات للإفراج عن مشجع الأهلي المصري
محمود علي (زبادي) ، محبوس علي ذمه قضيه ٧٧٠ بقاله ٧ شهور هو وباقي جمهور الاهلى محمود حالته الصحيه تدهورت جدا ومحتاج يتنقل للمستشفي في اسرع وقت وللاسف في تعنت كبير ضده نناشد المسؤلين والرئيس عبد الفتاح السيسي يخرجوه اهله ملوش غيره— 💝ĤỖ7Ã🦅Ẹ .Ƒ. Ã🦅ЌÃϻβÃ💕 (@MahmoudKamba17) May 3, 2020
زبادي بيموت #خرجوا_زبادي_بيموت pic.twitter.com/67tM4sf865
وقال مغردون إن زبادي يعاني من تردي حالته الصحية ويحتاج رعاية طبية مستمرة، معربين عن قلقهم بسبب عدم استجابة إدارة السجن لنقله أو علاجه.
فكره ان ناس زي دي تسيب بيتها علشان تعمل حاجه بتحبها ومترجعش بيتهم لاسباب مالهمش اي علاقه بيها صعب اي حد فينا يقبلها ع نفسه لعلا وعسي صوتنا ده يكون فيه خطوه ايجابيه تتاخد ف مصلحه اخواتنا وأولادنا دول ان شاء الله ❤ #خرجوا_زبادي_بيموت— Ola Abdelfatah..❤️✨ (@OlaAbdelfatah6) May 3, 2020
نأمل من السيد رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسي عن كل اخواتنا المحبوسين من جمهور النادي الاهلي يثلج صدور اهلهم ويسعدنا كلنا @AlsisiOfficial— Sooh 5⚽️🦅❤ (@22_sooh) May 4, 2020
#خرجوا_زبادي_بيموت
اخواتنا ف السجون من شهر ١٢ وتحديدا في مباراه الهلال السوداني تم القبض علي مجموعه من جماهيرالاهلي رغهم عدم قيامهم بأي اعمال شغب وتم اتهامهم بقضيه وهميه وهي "إعاده إحياء رابطه أولتراس أهلاوي ولحد النهارده مخرجوش ومش عارفين مصيرهم ايه#خرجوا_زبادي_بيموت— Sooh 7⚽️🦅❤ (@14Sooh) May 3, 2020
زبادي جاري في المنطقه و عمري ما شوفت منه حاجه و حشه و صاحب صاحبه و جدع فيارب انت العالم بالحال يارب #خرجوا_زبادي_بيموت— محمد حمدي (@7amposa07) May 4, 2020
#خرجوا_زبادي_بيموت— Amr Walid (@AmrWali41313071) May 4, 2020
الكره للجماهير
الجمهور مكانه الإستاد مش السجن!!
وأعرب المغردون عن تخوفهم من أن يلقى "زبادي" مصير شادي حبش، مخرج أغنية "بلحة" الشهيرة، والذي قضى نحبه داخل أحد السجون قبل أيام.
كل اللي هايعارض هايموت— 🌷🌱FUaaDA🌱🌷 (@fuaadaofficial1) May 4, 2020
مش ذبادي ولا شادي
طول مالضعف سيطر علي قلوبكم
يبقي كلنا هانموت
#خرجوا_زبادي_بيموت#عقيده_ثورتنا_ايه #ارحل_يا_سيسي
قضيه ٧٧٠— Ola Abdelfatah..❤️✨ (@OlaAbdelfatah6) May 3, 2020
تم القبض ظلما علي مجموعه من جماهير الأهلي في مباراه الهلال السوداني
إنهم مجموعه من الشباب المصري الجميل، منهم الطبيب والمهندس والمدرس والعامل.
لا نطالب إلا بحقهم في الحريه والإفراج عنهم .#خرجوا_زبادي_بيموت