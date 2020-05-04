مصر
الثلاثاء 5 مايو 2020 00:47

"خرجوا زبادي بيموت": مناشدات للإفراج عن مشجع الأهلي المصري

مشجع النادي الأهلي محمود علي، الشهير بزبادي
تويتر
طالب نشطاء مصريون بالإفراج عن مشجع النادي الأهلي محمود علي، الشهير بزبادي والمعتقل منذ عدة أشهر بتهمة إعادة إحياء رابطة ألتراس "أهلاوي"، بعد تدهور صحته.

وقال مغردون إن زبادي يعاني من تردي حالته الصحية ويحتاج رعاية طبية مستمرة، معربين عن قلقهم بسبب عدم استجابة إدارة السجن لنقله أو علاجه.

وأعرب المغردون عن تخوفهم من أن يلقى "زبادي" مصير شادي حبش، مخرج أغنية "بلحة" الشهيرة، والذي قضى نحبه داخل أحد السجون قبل أيام.

المصدر
الجزيرة مباشر
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