#خرجوا_المساجين.. حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في مصر
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #خرجوا_المساجين، داعين السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين حسب ما تراه من اشتراطات.
وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين بسبب تردي حالة السجون في مصر، وكونها بيئة خصبة لنقل الأمراض.
وقررت وزارة الداخلية المصرية إيقاف زيارات السجون 10 أيام بعد قرار الحكومة منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
اتمنى الإفراج عن المعتقلين والمحبوسين احتياطيا بل والجنائيين بأحكام مخففة أو قاربت الانقضاء.— Mohamed MAHSOOB (@MohammedMAHSOOB) March 12, 2020
تكدس السجون بالمعتقلين لأسباب سياسية لم يعد مجرد قمع سلطة لمعارضيها، بل تربة خصبة لانتشار فيروس يهدد القوي والضعيف والغني والفقير والحاكم والمحكوم.
خطوة في الاتجاه الصحيح ستعني الكثير.
جنون ما يحدث..!— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) March 11, 2020
منع الزيارة 10أيام عن كافة المعتقلين والسجناء
وترك الأهالي يحترقون من القلق مع إنقطاع الأخبار وكثرة الشائعات!#خرجوا_المساجين#مصر_اقوي_من_كورونا#LetThePrisonersOut
#خرجوا_المساجين.. حملة في #مصر و #الإمارات للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في البلدين تزامناً مع تفشي فيروس #كورونا pic.twitter.com/FDboMXg5iu— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) March 11, 2020
#خرجوا_المساجين نحن أمام جائحه قاتله عالميه متوحشة. الافراج عن كل معتقلي الرأي مسأله أمن وطني الأن#كورونا_في_مصر— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) March 11, 2020
بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية #كورونا ك"جائحة" -وباء عالمي-، ولأن الإنسان وحياته جزء من الأمن القومي.. ولأن المرض سيصيب الجميع.. نطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.— الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) March 11, 2020
تفاعلوا على هاشتاج #خرجوا_المساجين
#كورونا_مصر
#خرجوا_المساجين #كورونا_مصر— 🦋Maha Aboelliel🦋 (@MAboelliel) March 11, 2020
بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية وباء كورونا - وباء عالمي - نطالب بالإفراج عن المساجين، فظهور المرض داخل السجن سوف يهدد بكارثة في ظل ظروف السجون الغير آدمية والغير صحية التي يعاني منها المساجين، والسيطرة على الوباء في مثل هذه الظروف سيكون شبه مستحيل!
خرجولي جعفر.. انا قلبي واجعني وخايفه حرام عليكم السجن مكان قذر ومش بيدخلوا فيه اي منظفات— shroukalakad (@shroukalakad) March 11, 2020
خرجوهم كفايه 😭😭#الحريه_لجعفر_الزعفراني#كورونا_في_مصر#خرجوا_المعتقلين#خرجوا_المساجين#كورونا https://t.co/lD6Y4Vbei3
سجون تفتقر لأبسط الاشتراطات الصحية والتهوية والنظافة— صوت الزنزانة (@ZenzanaVoice) March 11, 2020
سجون لاتطبق اللوائح فلاتريض ولا تعرض للشمس ولا تغذية صحية ولا رعاية طبية ولا مراعاة للمرضى فضلاً عن الأصحاء،
سجون ممتلئة بمعتقلين من كل الأعمار والشرائح دون تفرقة ودون اهتمام أو ضوابط
اتكلموا وانشروا وطالبوا #خرجوا_المساجين