مصر
الخميس 12 مارس 2020 23:28

#خرجوا_المساجين.. حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في مصر

الحكومة المصرية تمنع زيارة نزلاء السجون منعًا لتفشي العدوى بفيروس كورونا
الحكومة المصرية تمنع زيارة نزلاء السجون منعًا لتفشي العدوى بفيروس كورونا
رويترز-أرشيفية
طالب حقوقيون وناشطون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مصر، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا في السجون.

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #خرجوا_المساجين، داعين السلطات المصرية للإفراج عن المعتقلين حسب ما تراه من اشتراطات.

وطالبوا بالإفراج عن المعتقلين بسبب تردي حالة السجون في مصر، وكونها بيئة خصبة لنقل الأمراض.

وقررت وزارة الداخلية المصرية إيقاف زيارات السجون 10 أيام بعد قرار الحكومة منع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

المصدر
الجزيرة
كلمات مفتاحية
مصر
سجون
معتقلون

اقرأ أيضا

Thumbnail
مصر تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة
Thumbnail
السودان يغلق حدوده مع مصر ويمنع دخول مواطني 8 دول
Thumbnail
بكين تتهم واشنطن بإدخال كورونا للصين وخامنئي يتحدث عن هجوم بيولوجي
Thumbnail
شاهد: شلل تام في شوارع إيطاليا بسبب كورونا والوفيات تتجاوز الألف
Thumbnail
الغارديان: الإمارات زودت حفتر بـ 5 آلاف طن أسلحة خلال 2020

الأكثر قراءة

  1. مصر تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وفاة
  2. السودان يغلق حدوده مع مصر ويمنع دخول مواطني 8 دول
  3. بكين تتهم واشنطن بإدخال كورونا للصين وخامنئي يتحدث عن هجوم بيولوجي
  4. شاهد: شلل تام في شوارع إيطاليا بسبب كورونا والوفيات تتجاوز الألف
  5. #خرجوا_المساجين.. حملة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في مصر