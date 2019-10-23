الأربعاء 23 أكتوبر 2019 08:35
خرائط غوغل تكشف: سد النهضة بني في عهد السيسي
بالتزامن مع طرح إثيوبيا خيار الحرب وتحذيرها السيسي بمليون إثيوبي وقنابل ضد السد العالي لو اندلعت حرب بسبب سد النهضة، قبل اجتماع موسكو، تكون إثيوبيا وجهت ثاني ضربة قاضية للسيسي.
وذلك بعدما كشفت خرائط (غوغل إيرث) أن سد النهضة بني في عهده.
وبعد تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي تتهم ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بأنها السبب وراء بناء سد النهضة، كشف علماء في هندسة السدود بالاستعانة بخرائط وصور (غوغل إيرث) أن عملية البناء الحقيقية لجسم سد النهضة بدأت في عهد السيسي وتحديدًا أواخر عام 2014.
وتشهدت مصر سلسلة تحركات للتصدي لبناء السد، تضمنت عقد ندوات شارك فيها خبراء ووزراء ري لتحديد الخطوات الممكنة لتعطيل بناء السد ومنع أضراره، وحشد الخارجية المصرية الدعم العالمي من أجل حل مشكلة سد النهضة.
كيف حددت الخرائط تاريخ البناء؟
- محمد حافظ خبير هندسة السدود والأنفاق والمشروعات المائية، الذي يشغل منصب أستاذ مساعد بجامعة تناجا بماليزيا، ألقى محاضرة عبر حسابه علي فيسبوك، أوضح فيها عدم صحة ما قاله السيسي عن أن السد بني عام 2011.
- "حافظ" نشر فيديو وعددًا من الصور تم التقاطها بواسطة الأقمار الصناعية وغوغل إيرث، تحدد تاريخ البدء في بناء سد النهضة، توضح أنه حتى نهاية 2013 لم يوضع حجرًا واحدًا في أساسات السد، بحسب قوله، وأن البناء بدأ مع تولي السيسي رئاسة مصر.
- حافظ: صور غوغل إيرث تبين أن عملية صب الأساسات بدأت في يونيو/حزيران 2014 وانتهت طبقة الأساسات في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2015، وما قبل ذلك كانت عمليات تحديد مكان السد وتجريف المنطقة استعدادًا لبنائه.
- حافظ: غوغل إرث يؤكد أن سد النهضة تم بنائه بالكامل في عهد السيسي وأنه كانت هناك ألف فرصة للدولة المصرية لمنع إقامة السد، لو كانت هناك جدية في ذلك.
- عقب تشكيك موالين للسيسي في هذه الخرائط، غرد الخبير الهندسي العالمي ممدوح حمزة على تويتر، ليؤكد صحة ما ذكره "حافظ"، مؤكدًا أنه حتى 30 يونيو/حزيران 2014 لم تكن هناك أي انشاءات في موقع السد بحسب صور القمر الصناعي.
- "حمزة" عرض صورًا لموقع سد النهضة على غوغل إيرث من 2015 إلى 2018، تظهر أن الإنشاءات بدأت قبيل عام 2015 أو في خلال الجزء الثاني من 2014 طبقًا لصور موقع سد النهضة من القمر الصناعي.
باقى الصور لكل من يشكك فى حقيقة الصور هذه هى الخطوات وطريقة البحث عن سد النهضة خطوه خطوه— Mamdouh Hamza (@Mamdouh_Hamza) October 16, 2019
الأدمن pic.twitter.com/qdCqmXFt6b
- بعد عرض هذه الحقائق، سخر "حمزة" ضمنًا من اتهام الرئيس السيسي لثورة يناير بالمسئولية عن بناء السد، وقوله إن "مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها"، قائلًا "لم تكشفي عن ظهرك ولم تعري كتفك، هم أرادوا لكي العهر ولكن الله حارس وسخر لكي أبناءك المخلصين".
3 خطوات لتعطيل سد النهضة
- في سياق النشاط المصري المكثف لبيان خطورة سد النهضة، شهدت القاهرة عقد عدة ندوات ولقاءات بين خبراء المياه لتوضيح حجم الخطر وكيفية تعطيل أو تفادي أي أضرار تتعرض لها مصر.
- محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية السابق، قال في ندوة نظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية (حكومي)، الثلاثاء، إن هناك 3 محاور ممكنة للتحرك المصري بشأن سد النهضة، إلى جانب الاحتكام إلى وسيط دولي.
- الخطوة الأولى: إعلان مصر مقاطعة الكهرباء المولدة من السد، لـ "تعطيل تشغيله وهدر اقتصاداته وتعطيل كذلك مخطط السدود الأخرى على النيل الأزرق".
- الخطوة الثانية: هي المسار القانوني عن طريق مجلس الأمن الدولي لوقف البناء حتى تقييم سلامة السد الإنشائية لتجنب مخاطر انهياره ولتقييم تداعياته المائية والبيئية ومخالفة إثيوبيا لمعاهدة 1902 واتفاقية الأمم المتحدة للأنهار.
- الخطوة الثالثة: الاعتماد على السودان بتسوية الأوضاع هناك لوضع إطار واضح للعمل والتفاوض بخصوص سد النهضة في إطار اتفاق 1959.
- علام: المفاوضات كشفت رفض إثيوبيا الدائم والملح لوجود استشاريين لدراسة تداعيات السد على مصر والسودان، والهدف من السد سياسي وليس تنموي للتحكم في مياه النيل وإلغاء دور السد العالي مما يؤثر سلبًا على مصر.
- علام: السد يستهدف إجبار مصر والسودان على الانضمام لاتفاقية عنتيبي لتخصيص حصص مائية لهما مع بقية دول حوض النيل، وتشجيع بقية دول حوض النيل على تنفيذ مشاريع سدود مماثلة.
- أضرار السد على مصر ستكون: الاضطرار لتفريغ مخزون بحيرة ناصر لتعويض عن نقص الإيراد، وبوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر في الدلتا وتملح أراضيها وزيادة تلوث مياه النهر والترع والمصارف والبحيرات وتهديد الثروة السمكية.
- عضو في "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، القريبة من السلطة، وممن أشرفوا على المؤتمر قال تعقيبًا على أهمية المؤتمر، إن "الإدارة المصرية لم تتوان أبدًا في بذل أي جهد من أجل الحفاظ على حقوق الشعب المصري في مياه النيل".
- عضو التنسيقية لـ "الجزيرة مباشر": مصر سوف تسعي رغم تعثر المفاوضات، بكل الطرق السياسية والدبلوماسية من أجل الحفاظ على حقوقنا في مياه النيل.
- ضياء القوصي الخبير في شؤون المياه قال: يبلغ حجم خزان سد النهضة 75 مليار متر مكعب، وإذا أرادت إثيوبيا ملء الخزان خلال عام أو عامين لن تصل نقطة مياه واحدة إلى مصر والسودان.
- القوصي: الحل الوحيد كي لا تتأثر حصة مصر أن يتم ملء خزان السد الإثيوبي في فترة لا تقل عن 10 سنوات. ملء خلال عام أو عامين معناه دخول الشعب المصري في حالة من العطش.
خلفيات
- السيسي قال خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة المصرية، إنه لولا ما جرى في 2011 لتوصلت القاهرة إلى اتفاق جيد مع الخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة، مؤكدًا أن مصر دخلت بالفعل مستوى الفقر المائي.
- السيسي: يمكن أن نقطع مياه النيل عن الساحل الشمالي وساحل البحر الأحمر (حيث الفيلات والمنتجعات السياحية) ونحن مستعدون بمحطات التحلية.
- الرئيس المصري قال إن حكومته أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية نحو 200 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل لـ 900 مليار جنيه بحلول عام 2037 من أجل تعظيم الموارد المائية عبر إنشاء محطات تحلية لمياه البحر في المدن الساحلية.
- السيسي: أتابع خلال الفترة الماضية تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع سد النهضة "وإحنا مبالغين جدا في الموضوع". عملية ملء خزان سد النهضة الإثيوبي لن تؤثر على مصر كما يشاع.
- الكاتب المصري عبد الله السناوي، المقرب من السيسي، قال في مقال بجريدة الشروق الخاصة: إذا أخفقت كل البدائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية فإن التدخل العسكري ربما يكون اضطراريًا.
- السناوي: لا يوجد عاقل واحد يدعو إليه فعواقبه وخيمة، لكن إذا ما وصلت السكين إلى حد الرقبة فلا أحد بوسعه أن يوقف مثل هذا الخيار، هذا خيار شبه انتحاري لكنه قد يكون اضطراريًا إذا لم تتعقل إثيوبيا.
- هناك توقعات بحرمان مصر من 15 مليار متر مكعب سنويًا من حصتها في مياه نهر النيل حال انتهاء إثيوبيا من ملء خزان سد النهضة (74 مليار متر مكعب) على مدار خمس سنوات.
- مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أوضح وزير الموارد المائية والري السابق محمد عبد العاطي أنه "مقابل نقص حصة مصر من مياه النيل 1% سيتم هلاك نحو 100 ألف فدان" (الفدان يساوي 4 آلاف متر مربع).
- أستاذ هندسة السدود محمد حافظ، قال لقناة الجزيرة، إن تحلية مياه البحر ليست الحل الأمثل لتعويض العجز المائي المنتظر خلال فترة تخزين بحيرة سد النهضة أو بعد التشغيل الكامل للسد، لأنه مكلف، ومصر غارقة في الديون.
المصدر
الجزيرة مباشر