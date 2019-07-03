الأربعاء 3 يوليو 2019 19:27
خبير: مساعي حميدتي للسيطرة على الحكم تهدد السودان بحرب أهلية
قالت صحيفة الإندبندنت إن سعي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو(حميدتي) للسيطرة على الجيش من شأنها إثارة حالة واسعة من الاستياء في صفوف الجيش ما يهدد بحرب أهلية.
أبرز ما جاء في مقال أحمد أبو دوح، مستشار التحرير في الإندبندنت المختص في شؤون الشرق الأوسط:
- السودان لا يزال عالقا في مواجهة خطر وقوع انقلاب العسكري ثالث.
- الجيش والقوات شبه العسكرية المرتبطة به عازمون على إحباط طموحات الشعب السوداني في إقامة حكم ديمقراطي مدني، لكن هناك مخاطر أكبر من هذا.
- يرى حميدتي في نفسه خليفة شرعيا للحكام العسكريين في الشرق الأوسط.
- بصفته المنفذ لأوامر الرئيس السابق عمر البشير، لا يتوقع أن يفكر حميدتي في أي تقاسم للسلطة مع تحالف قوى الحرية والتغيير المدنية، وسط تزايد التوقعات باعتقال قادتها.
- يشكل حميدتي أكبر تهديد للثورة وأي أمل في حدوث تحول ديمقراطي في السودان.
- يقدم حميدتي نفسه باعتباره المحافظ على التوازن الحساس بين مطالب دول الخليج الداعمة للمجلس العسكري من جانب والأيديولوجيات والميليشيات والتنوع الإثني في الداخل.
- لكن سيطرة حميدتي الهشة على الجيش ومساعيه للسيطرة على السلطة بالأساليب الوحشية من شأنها زيادة مشاعر الاستياء في صفوف الجيش وتدهور الأوضاع نحو حرب أهلية دموية.
المصدر
الجزيرة مباشر
الإندبندنت
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