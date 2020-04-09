فيروس كورونا
الخميس 9 أبريل 2020 18:25

خبير أمريكي في الأمراض المعدية: وفيات كورونا في البلاد تتراجع

مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي
مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي
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أعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فوتشي، أن الوفيات الأمريكية جراء فيروس كورونا المستجد قد تكون 60 ألف حالة -أي أقل من التوقعات السابقة.

ورجح أن سبب هذا التراجع الإيجابي تطبيق إجراءات السلامة مثل التباعد الاجتماعي والعزل المنزلي وتضييق نطاق الخروج للأماكن المزدحمة. 

وقال فوتشي، اليوم الخميس، لشبكة "إن بي سي" التلفزيونية: "تقول لنا البيانات الحقيقية إنه من المحتمل للغاية أن لدينا نتيجة إيجابية واضحة بعد تطبيق الفصل الجسدي".    

وأضاف: "أعتقد أننا سنشهد تراجعا في ذلك، وأن الأمر الذي يبدو أكثر احتمالا هو حدوث 60 ألف حالة وفاة بدلا من التوقعات السابقة وهي ما بين بين 100 و200 ألف، وتوقع مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية عودة الحياة إلى مدارس الولايات المتحدة بحلول الخريف المقبل.

هذا وأصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد عن مليون ونصف المليون إنسان، إذ بلغ عدد المصابين حتى الآن مليونًا و537 ألف مصاب، وقضى جراء الإصابة نحو 90 ألفًا، بينما تعافى نحو 340 ألف شخص.

وتأتي الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول المتضررة من الفيروس، وبلغ عدد المصابين فيها نحو 436 ألفًا، قضى منهم جراء الإصابة نحو 15 ألفًا، في حين تعافى نحو 23 ألفًا آخرين.

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
وكالات

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