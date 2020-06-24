فيروس كورونا
الأربعاء 24 يونيو 2020 12:48

"خبز النحل وعسل المناعة".. رئيس جامعة دمنهور يثير الجدل في مصر (فيديو)

رئيس جامعة دمنهور وأمامه إنتاج عسل النحل
مواقع التواصل
سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، من صور لرئيس جامعة دمنهور، وأمامه إنتاج الجامعة من عسل النحل بعنوان "لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض ومواجهة فيروس كورونا".

ونشرت صفحة جامعة دمنهور على فيسبوك، صور رئيس الجامعة عبيد عبدالعاطى صالح، وهو يجلس على مكتبه وأمامه عشرات من "برطمانات" العسل.

وقالت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني، إنه تم توفير عسل النحل المغذى على أزهار "خبز النحل" وهو من أهم الأغذية لرفع المناعة، من خلال مناحل كلية الزراعة بالجامعة.

وأضافت أن عسل النحل، مضاد حيوي طبيعي ومقوى لجسم الإنسان إذ يقوي جهاز المناعة الذي يتولى مقاومة جميع الأمراض التي تهاجمه.

كما أكد رئيس الجامعة، وهو أيضًا أستاذ الرقابة الصحية على الأغذية ومنتجاتها وتكنولوجيا وسلامة الغذاء، أن العامل الأساسي لمواجهة كورونا ومحاربتها هو رفع كفاءة الجهاز المناعي وتقويته جيدًا حتى لا نكون أكثر عرضة للعدوي بالفيروس.

وتابع "وذلك من خلال تناول عدد من الأطعمة والمواد الغذائية أهمها عسل النحل الطبيعي كما تحتوي البقوليات والخضروات والفواكه واللحوم والأسماك على العناصر الغذائية الهامة والفيتامينات اللازمة لرفع مناعة الجسم".

وقال رئيس الجامعة عبر مداخلة هاتفية له مع أحد البرامج التلفزيونية، إن العسل المنتج يعالج ويقاوم فيروس كورونا ويقلل تخثر الدم، بينما يحاول المذيع إبراز دور كلية الصيدلة.

وقال مغردون إنه في الوقت الذي يتسابق فيه العلماء والجامعات لإيجاد علاج لفيروس كورونا، اعتبرت جامعة دمنهور إنتاجها "إنجازا".

بينما اعتبر آخرون، أن الصور مثار السخرية تعبر عن "توجه الدولة التجاري والانتفاع المادي من كل مؤسساتها بما فيها المؤسسات العلمية".

ووفق آخر إحصائية رسمية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد المعلن الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 58141 حالة من ضمنهم 15535 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2365 حالة وفاة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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