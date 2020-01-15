أخبار تقنية
الأربعاء 15 يناير 2020 19:34

خبر صادم من مايكروسوفت لمستخدمي "ويندوز 7"

ينصح الخبراء بضرورة التحويل إلى استعمال نسخة ويندوز 10
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أوقفت شركة مايكروسوفت رسميا، أمس الثلاثاء، الدعم التقني لنظام التشغيل "ويندوز 7".

ويعني القرار أن نظام التشغيل القديم لن يحصل على التحديثات، ولن يتم سد أي ثغرة أمنية قد تكتشف فيه، وهو ما يمثل مشكلة خطيرة نظرا لتزايد أعداد الثغرات الأمنية المكتشفة حديثا، والتي يتم استغلالها لتسريب البرمجيات الضارة والشيفرات الخبيثة إلى الحواسيب.

وينصح الخبراء بضرورة التحول إلى استعمال نسخة ويندوز 10، آخر نظام تشغيل من مايكروسوفت، حيث يقبل هذا النظام مفتاح التثبيت الخاص بإصدار ويندوز 7، طالما أنه موجود مع إصدار ويندوز المثبت على الجهاز، إذا كانت النسخة أصلية وليست مقرصنة.كما يتعين على المستخدم إجراء عملية نسخ احتياطي لجميع البيانات.

وبدأ العمل بنظام ويندوز 7 عام 2009، ويتمتع بشعبية كبيرة لدى مستخدمي الكمبيوتر بنظام الويندوز، وتجاهل بعضهم تحديث النظام مع ظهور نظام ويندوز 8، ثم اضطروا إلى ترقية أجهزتهم إلى ويندوز 10 مع شراء الأجهزة الجديدة.

ويرى البعض أن قرار الشركة تجاري لدفع المستخدمين إلى شراء نظام التشغيل الجديد، بينما يرى آخرون أن نظام ويندوز 7 قديم ولا يتصدى للهجمات الإلكترونية الحديثة، مما يستلزم استخدام البرمجيات الجديدة الأكثر أمانا.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
ويندوز 7
مايكرسوفت
علوم وتكنولوجيا

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