الجمعة 28 سبتمبر 2018 22:01
خبراء بالأمم المتحدة: مصر تستهدف نشطاء حقوق الإنسان بشكل ممنهج
انتقد 17 خبيرا في حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة مصر بسبب استخدامها لقوانين مكافحة "الإرهاب" لاحتجاز نشطاء يكافحون من أجل حقوق المرأة وضد الفساد والتعذيب والقتل خارج إطار القضاء
- بيان مشترك للخبراء حمل عددا كبيرا من التوقيعات، على غير المعتاد، ذكر أسماء نشطاء اعتقلوا لشهور وسلط الضوء على قضية المدافعة عن حقوق النساء أمل فتحي.
- بيان الأمم المتحدة قال إن حكما سيصدر بحقها غدا السبت بتهمة التحريض على "قلب نظام الحكم والإرهاب" ونشر أخبار كاذبة تتعلق بمساعيها لمناصرة حقوق الإنسان.
- البيان: نشعر بقلق عميق من طول فترة احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب دفاعهم السلمي والمشروع عن حقوق الإنسان.
- يحقق الخبراء المستقلون في أوضاع حقوق الإنسان ضمن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي اختتم جلسة مدتها ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة دون الحديث عن مصر.
- الخبراء: الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان مؤشر آخر على أن الحكومة المصرية تتعامل بنهج لا يقبل المعارضة بأي شكل وكثيرا ما تقمعها بذريعة مكافحة الإرهاب.
معلومات أساسية
- في وقت سابق من هذا الشهر قالت منظمة العفو الدولية إن مصر تحولت إلى "سجن مفتوح" في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
- شهدت مصر حملة قمعية غير مسبوقة منذ الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب.
- قاد السيسي مجزرتين بحق معارضي الانقلاب العسكري بعد ذلك بشهر، ما تسبب في مقتل المئات خلال مجزرتي رابعة العدوية والنهضة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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