إسرائيل والإمارات
الثلاثاء 8 يناير 2019 20:52

خبايا الزيارة السرية لرئيس حزب العمل الإسرائيلي إلى أبوظبي

رئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي
رئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي
غيتي
أفادت تقارير إخبارية أن رئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي، زار سرا الإمارات مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي والتقى بعدد من المسؤولين في أبو ظبي.

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين تفاصيل الزيارة التي جاءت كالتالي.

التفاصيل
  • غباي وصل أبو ظبي على متن رحلة تجارية في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي قادما من عمان.
  • الزيارة رتبها شخص يحمل الجنسية المغربية لديه علاقات وثيقة بالمسؤولين في الإمارات ونجح في الحصول على دعوة رسمية لرئيس حزب العمل الإسرائيلي.
  • غباي التقى في أبو ظبي مع ثلاثة مسؤولين بارزين وناقش معهم "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" والأنشطة الإيرانية في المنطقة والوضع السياسي الداخلي في إسرائيل.
  • غباي عاد إلى إسرائيل في الرابع من ديسمبر/كانون أول 2018 وفور عودته أطلع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية(الموساد) يوسي كوهين على تفاصيل اللقاءات التي أجراها في الإمارات.
  • رفض غباي التعليق للموقع عن لقاءاته في الإمارات إلا أنه قال إنه سيقدم قريبا مبادرة دبلوماسية لبدء محادثات مع الفلسطينيين والعالم العربي.
  • هذه زيارة نادرة لمسؤول سياسي إسرائيلي بارز للإمارات التي ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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حزب العمل الإسرائيلي
آفي غباي

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