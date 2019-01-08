الثلاثاء 8 يناير 2019 20:52
خبايا الزيارة السرية لرئيس حزب العمل الإسرائيلي إلى أبوظبي
أفادت تقارير إخبارية أن رئيس حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي، زار سرا الإمارات مطلع ديسمبر/كانون أول الماضي والتقى بعدد من المسؤولين في أبو ظبي.
ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين تفاصيل الزيارة التي جاءت كالتالي.
التفاصيل
- غباي وصل أبو ظبي على متن رحلة تجارية في الثاني من ديسمبر/كانون الأول الماضي قادما من عمان.
- الزيارة رتبها شخص يحمل الجنسية المغربية لديه علاقات وثيقة بالمسؤولين في الإمارات ونجح في الحصول على دعوة رسمية لرئيس حزب العمل الإسرائيلي.
- غباي التقى في أبو ظبي مع ثلاثة مسؤولين بارزين وناقش معهم "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني" والأنشطة الإيرانية في المنطقة والوضع السياسي الداخلي في إسرائيل.
- غباي عاد إلى إسرائيل في الرابع من ديسمبر/كانون أول 2018 وفور عودته أطلع رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية(الموساد) يوسي كوهين على تفاصيل اللقاءات التي أجراها في الإمارات.
- رفض غباي التعليق للموقع عن لقاءاته في الإمارات إلا أنه قال إنه سيقدم قريبا مبادرة دبلوماسية لبدء محادثات مع الفلسطينيين والعالم العربي.
- هذه زيارة نادرة لمسؤول سياسي إسرائيلي بارز للإمارات التي ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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