الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:34
خان: باكستان ساعدت أمريكا في العثور على بن لادن
قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن الاستخبارات الباكستانية قدمت للمخابرات الأمريكية (سي آي إيه) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتله.
التفاصيل
- قال عمران خان الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن "إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت المعلومات التي سمحت (للأمريكيين) بتحديد مكان أسامة بن لادن".
- أضاف عمران خان "إذا سألتم السي آي إيه (...) إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت (المعلومات) عن مكان أولي بفضل معطيات هاتفية".
باكستان ومقتل بن لادن:
- كانت باكستان ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن كيفية العثور على ابن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات.
- قامت قوة أمريكية خاصة بقتل ابن لادين في الثاني من مايو/ أيار 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.
- الجنرال الباكستاني المتقاعد أسد دراني الذي كان رئيس الاستخبارات بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر العام الماضي أن باكستان أبلغت واشنطن على الأرجح بمكان اختباء بن لادن.
- دراني: باكستان وادعت أنها لا تعرف شيئا، لأن "التعاون مع الولايات المتحدة لقتل شخص يعتبره كثيرون في باكستان بطلا كان يمكن أن يحرج الحكومة.
- يزور عمران خان واشنطن حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين، التي تشهد توترا في أغلب الأحيان.
- هذه أول زيارة لعمران خان إلى البيت الأبيض منذ انتخابه رئيسا للوزراء في باكستان قبل عام.
المصدر
وكالات