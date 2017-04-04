سوريا
الثلاثاء 4 أبريل 2017 12:57

"#خان_شيخون" الأول عالميًا على تويتر بعد مجزرة "الغازات السامة"

انتفاضة على تويتر #خان_شيخون
تصدر هاشتاج #خان_شيخون موقع تويتر، ليصبح الأول عالميًا خلال سويعات قليلة، بعد مقتل وإصابة نحو 200 سوري في قصف النظام بقنابل كيماوية لمدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

كما دشن النشطاء هاشتاج #خان_شيخون_تختنق ووثقوا من خلال الوسمين، مجازر النظام السوري وحلفائه بحق المدنيين العزل، لاسيما بعد انتشار لقطات مروعة لعشرات الأطفال الذي قتلوا اختناقًا بالغازات السامة.

وحصلت الجزيرة مباشر على لقطات لضحايا الغارات بالغازات السامة، بينهم نساء وأطفال، وأكد ناشطون وفاة عائلات بأكملها اختناقا جراء استهداف خان شيخون بغازات سامة.

ويتعرض ريف إدلب الجنوبي لغارات وحملات قصف عنيف منذ منتصف مارس/آذار الماضي، من قبل طيران النظام وروسيا، وبشتى أنواع الأسلحة الثقيلة، تسببت في مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، فضلاً عن الدمار الكبير الذي لحق بالمنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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ريف إدلب الجنوبي
خان شيخون
قصف عنيف
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