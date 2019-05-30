الخميس 30 مايو 2019 10:19
خامنئي: لن نتفاوض مع أمريكا ولا نسعى لامتلاك النووي لأنه حرام
أكد المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي، رفضه إجراء المفاوضات مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن المفاوضات مع أمريكا لا فائدة منها وتلحق الضرر بالبلاد.
وجاءت تصريحات خامنئي بعد أن لمح الرئيس حسن روحاني إلى أن إجراء محادثات مع واشنطن قد يكون ممكنًا إذا رُفعت العقوبات.
كما شدد خامنئي في كلمته، الأربعاء، لدى استقباله حشدًا من الأساتذة والنخب في الجامعات الإيرانية، على أن الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والمعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، مصيرها إلى الفشل.
أبرز تصريحات خامنئي:
- إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على برامجها النووية والصاروخية. قلنا من قبل إننا لن نتفاوض مع أمريكا لأن المفاوضات لا فائدة منها وتنطوي على ضرر
- إيران ليس لديها مشكلة في التفاوض مع الأوربيين ودول أخرى، لكنها لن تجري مفاوضات بشأن الخطوط الحمراء للثورة. لن نجري مفاوضات إزاء قدراتنا العسكرية.
- معنى المفاوضات في هذه القضية هو إبرام صفقة، أي التخلي عن قدراتنا الدفاعية.
- إيران تتحلى باليقضة إزاء الخداع الأمريكي لتمرير" تكتيك المفاوضات في ظل استراتيجية ممارسة الضغط".
- رغم القدرات العلمية الكبيرة في المجال النووي إلا أننا لا نسعى أبدًا وراء السلاح النووي، لأن من منطلق مبادئنا نعتبر امتلاك الأسلحة النووية أو الكيمياوية حرامًا من الناحية الفقهية والشرعية.
- نحن نعارض بشكل أساسي إنتاج أسلحة الدمار الشامل، إلا أننا بحاجة إلى تخصيب اليورانيوم لأنه نعتبر هذه الحاجة المستقبلية للبلاد، وإذا لم نقم اليوم بتعزيز قدراتنا في هذا الشأن فإنه خلال السنوات الـ 10 المقبلة يجب أن نبدأ من الصفر في هذا المجال.
- يوم القدس لهذا العام يعد أكثر أهمية من الأعوام الماضية لأن أمريكا وبعض أذيالها تسعى من خلال صفقة القرن أن تجعل القضية الفلسطينية طي النسيان في العالم، إلا أنهم سيفشلون في ذلك".
- المسيرات الشعبية ليوم القدس في هذا العام للدفاع عن فلسطين تعد أكثر أهمية. الدفاع عن فلسطين ليست قضية إسلامية بحتة بل قضية إنسانية وضميرية إلا ان لدى المسلمين لها طابع شرعي وديني.
التوتر بين واشنطن وطهران:
- تشهد منطقة الخليج توترًا بين الولايات المتحدة وإيران إذ هددت الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40% من إمدادات النفط العالمية عقب قيام واشنطن بتشديد العقوبات على إيران وبصفة خاصة النفط.
- الولايات المتحدة دفعت بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه لا يرغب في الدخول في حرب مع إيران، ومن جانبه أعرب خامنئي عن عدم رغبة بلاده في الدخول في حرب مع الولايات المتحدة.
- ترمب قال الإثنين إنه يعتقد أن إيران ترغب في إبرام اتفاق، واعتبر ذلك "ذكاء كبير" وقال "أعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق".
- في وقت سابق أمس، اتخذ روحاني موقفًا أكثر إيجابية، وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "الباب لم يغلق إذا رفعوا العقوبات الجائرة ونفذوا التزاماتهم وعادوا إلى طاولة المفاوضات التي غادروها بأنفسهم".
- عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال الثلاثاء إن إيران لا ترى مجالًا لأي مفاوضات مع الولايات المتحدة.
- مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قال الأربعاء إن ألغاما بحرية "من شبه المؤكد أنها من إيران" استخدمت لمهاجمة ناقلات نفط قبالة الإمارات هذا الشهر، وحذر طهران من شن عمليات جديدة. ونفى موسوي تصريحات بولتون ووصفها بأنها "مزاعم سخيفة".
- يشار إلى أن خامنئي يملك القول الفصل في الشؤون السياسية الرئيسية بموجب نظام الحكم المقسم بين المؤسسة الدينية والحكومة في إيران. وهو أيضًا قائد القوات المسلحة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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