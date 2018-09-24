الاثنين 24 سبتمبر 2018 17:42
خامنئي: السعودية والإمارات مولتا منفذي هجوم الأهواز
قال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي إن السعودية والإمارات مولتا منفذي هجوم العرض العسكري في الأهواز والذي أسفر عن مقتل 25 وجرح 60 آخرين.
تفاصيل وخلفيات:
- نقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه "بناء على التقارير هذا العمل الجبان نفذه أشخاص جاء الأمريكيون لمساعدتهم عندما حوصروا في سوريا والعراق ومولتهم السعودية والإمارات".
- أضاف الموقع أن إيران "ستعاقب بشدة" من يقفون وراء الهجوم.
- استدعت الخارجية الإيرانية الأحد القائم بالأعمال الإماراتي في طهران ووجهت له تحذيرا شديد اللهجة بسبب ما وصفته بتأييد بعض مراكز القرار الرسمي في الإمارات للهجوم.
- قالت الخارجية الإيرانية إنه من غير المقبول تأييد بعض مراكز القرار الرسمي الإماراتي للإرهاب من دون محاسبة.
- عقب الهجوم، اتهمت إيران "دولتين خليجيتين" من حلفاء الولايات المتحدة في الإقليم بالمسؤولية عن الهجوم.
- قال بيان على موقع خامنئي على الإنترنت "هذه الجريمة استمرار لمؤامرات دول المنطقة وهي دمى (في أيدي) الولايات المتحدة".
- قال البريغادير جنرال أبو الفضل شكارجي لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "هؤلاء الإرهابيون... تم تدريبهم وتنظيمهم من قبل دولتين... خليجيتين".
المصدر
رويترز
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