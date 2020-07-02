فيروس كورونا
الخميس 2 يوليو 2020 14:44

"خالف التعليمات".. عمدة بلدة يسلم ابنه للشرطة! (فيديو وصور)

عمدة الولاية الكولومبية اصطحب ابنه وابن أخيه وصديقهما إلى مركز الشرطة
مواقع التواصل
أشاد سكان ولاية أتلانتيكو في كولومبيا، بشجاعة عمدة بلدة "خوان دي أكوستا"، كارلوس هينغز فيلانويفا، عقب تسليم ابنه إلى الشرطة، بعدما كسر حظر التجول المفروض بسبب جائحة كورونا.

وقبل أيام، أعلن عمدة البلدة الكولومبية عبر تويتر، قيامه بتسليم ابنه للشرطة، بعدما نشر أحد الصحفيين مقطع فيديو من حفل "عيد الأب" تخلله تناول مشروبات كحولية، وقيل إن ابن "فيلانويفا" وابن أخيه وصديقهما، كانوا حاضرين فيه خلال ساعات حظر التجول، منتهكين الحجر الصحي وضاربين بالقوانين عرض الحائط.

وكتب عمدة البلدة في سلسلة تغريدات "عائلتي وأقاربي هم أول من ينبغي أن يحترموا اللوائح والقوانين"، مؤكدًا على أنه يجب وضع مثال للانضباط في وقت كان فيه من الضروري الامتثال لقواعد العزل.

وتابع "لن أسمح بذلك من خلال الاستمتاع ببعض المشروبات التي تعرض حياة سكان مدينتنا للخطر. ما فعلته هو أنني لجأت للشرطة"، وأضاف "لدي أبناء صغار آخرون، وكان من الممكن أن يجلب الفيروس المُعدي إلى البيت في حال أصيب به".

واقتاد العمدة الأشخاص الثلاثة، إلى مركز الشرطة، حيث طلب من أفراد الأمن التعامل مع منتهكي القوانين بالصورة المناسبة، وقال "اليوم، وأول سلطة في البلدية،يوم عظيم،  إذ اصطحبت ابني وابن أخي وصديقا،الذين ثبت عدم احترامهم للمعايير المقررة إلى مركز الشرطة ".

وقال إن "هذه سابقة" لبقية المجتمع للالتزام بقواعد وقرارات البلدية، مشددًا "إذا فعلت ذلك مع ابني، فسأفعل ذلك مع بقية المجتمع"، وأكد أنه اتخذ قرارًا بتطبيق أحكام البلدية لأنه لا يوافق على مثل هذه التجمعات لأننا في عزلة وقائية إلزامية.

وأرفق عمدة البلدة تغريداته بصور توثق تسليم الأشخاص الثلاث للشرطة، بينما انهالت التعليقات المعبرة عن الإعجاب بشجاعته وصدقه والتزامه بفرض عقوبات على جميع الذين انتهكوا أنظمة الحجر الصحي، بغض النظر  إن كانوا أقاربه، واعتبروه قدوة لبقية المسؤولين.

وذكر عمدة البلدة، أن سلامة وصحة المواطنين هي أولويته في هذه الأوقات الوبائية، مكررًا الدعوة إلى الالتزام بالحجر الصحي. وتشهد أتلانتيكو ثاني أعلى معدلات إصابة بالفيروس في كولومبيا بعد بوغوتا.

وفي 20 يونيو/حزيران الماضي، بدأ عمدة البلدة التابعة لولاية أتلانتيكو، حملة على تويتر، حيث يسعى لمكافحة عدم الانضباط الاجتماعي بدعم من المواطنين، وتقول الحملة التي نظمتها إدارة البلدية "إذا رأيتك في حفلة تتناول مشروبًا، بعيدًا عن المنزل، أو تقوم بزيارة أو تستقبل أو تلعب كرة القدم، فسأعرفك".

ومنذ بدء الحجر الصحي، تم تسجيل 40732 مخالفة في أتلانتيكو لعدم امتثالهم للمراسيم التي تسعى للسيطرة على انتشار وباء كوفيد 19، وفي الفترة من 27 إلى 29 يونيو أقيم 320 حفلًا سريًا في بارانكويلا، وهي مدينة صناعية تقع شمالي كولومبيا على البحر الكاريبي وتعتبر عاصمة لإدارة أتلانتيكو.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع أجنبية

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