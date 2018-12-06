خالد بن سلمان سفير السعودية لدى أمريكا يعود إلى واشنطن

الأمير خالد بن سلمان سفير الرياض لدى واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب غيتي

قالت المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن فاطمة باعشن إن خالد بن سلمان عاد للعمل في واشنطن، وإن وزير الخارجية عادل الجبير مثّل ‫الرياض في جنازة بوش الأب بدلا منه، لتأخر طائرته.

كان تقرير لشبكة (إن بي سي) الأمريكية أفاد أن السفير السعودي لدى واشنطن الأمير خالد بن سلمان، لم يتمكن من حضور مراسم تشييع الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب. التفاصيل: نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤول سعودي أن سبب عدم تمكن خالد بن سلمان، شقيق ولي العهد السعودي من المشاركة بالمراسم، هو تأخر طائرته التي حطت في المطار ثلاث ساعات قبل بدء المراسم.

"إن بي سي" ذكرت أن شقيق ولي العهد السعودي غادر واشنطن بعد أيام قليلة من اغتيال خاشقجي، وأن عودته إليها هي الأولى منذ أن خيمت سحابة الغضب فوق واشنطن لاغتياله.

ذكرت الشبكة الأمريكية أن خالد بن سلمان من ضمن المسؤولين السعوديين الذين شاركوا في محاولة التستر على جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

خالد بن سلمان زعم في بداية الأمر أن خاشقجي خرج من القنصلية دون تعرضه لأي أذى، وأوضحت أن محاولة التستر هذه كانت أحد أسباب غضب أعضاء مجلس الشيوخ. جلب "معلومات" لدى العودة إلى واشنطن: خالد بن سلمان عاد إلى المملكة في بداية أكتوبر /تشرين الأول بعد مقتل الصحفي السعودي في قنصلية المملكة في إسطنبول، ويومها طلبت منه وزارة الخارجية الأمريكية أن "يجلب معلومات لدى عودته إلى الولايات المتحدة".

الأمير خالد هو شقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي طرحت علامات استفهام كثيرة حول إمكان تورّطه في مقتل خاشقجي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست انتقد في كثير منها ولي العهد.

تأتي عودة الدبلوماسي السعودي إلى مقر عمله في وقت أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أنّه يحتاج إلى مزيد من الأدلّة لتحديد من أمر بقتل خاشقجي.

قال ماتيس لصحفيين "إن قلت شيئاً ما، فأنا بحاجة إلى أدلّة"، مضيفاً "أنا واثق من أنّنا سنجد مزيدا من الأدلة على ما حصل، لكنّني لا أعرف ما ستكون ولا من سيكون ضالعاً، لكنّنا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا".

وشدّد بالقول "نعتقد أنّ أيّ شخص كان ضالعاً مباشرة في قتل خاشقجي أو أمر بقتله، يجب أن يحاسب".

ماتيس تعرض الثلاثاء لانتقادات شديدة من السناتور الجمهوري ليندسي غراهام لقوله إنّه لا يملك أيّ "دليل قاطع" يسمح باتّهام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالضلوع في قتل جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول.

غراهام قال لدى خروجه من جلسة عرضت خلالها مديرة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) جينا هاسبل ما توصّل إليه التحقيق الأمريكي في القضية "ليس هناك دليل قاطع، هناك منشار قاطع".

وردّ ماتيس على ذلك مكتفياً بالقول إنّ غراهام "سناتور ومن حقّه أن تكون له آراؤه". السناتور الجمهوري غراهام "متأكد" من تواطؤ ابن سلمان في قتل خاشقجي: السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام خرج عضوان جمهوريان بارزان هما غراهام ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر الثلاثاء من الاجتماع مع هاسبل مؤكّدين للصحفيين أنّه ليس لديهما "أدنى شك" بأنّ ولي العهد السعودي متواطئ في قتل خاشقجي، وهو ما يتناقض مع رواية البيت الأبيض التي تقلّل من هذا الاحتمال.

غراهام مع أعضاء آخرين بارزين في الكونغرس قدموا مشروع قانون لمحاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مقتل خاشقجي وحرب اليمن وحصار قطر.