الثلاثاء 9 يونيو 2020 01:21
خالد المشري لـ" الجزيرة مباشر": مصر لن تنجر لمواجهة مباشرة في ليبيا
قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إنه يستبعد انجرار مصر لمواجهة عسكرية مباشرة في ليبيا دعما للواء المتقاعد خليفة حفتر في مواجهة حكومة الوفاق في طرابلس.
وأضاف المشري لبرنامج "المسائية" على شاشة الجزيرة مباشر، إن الوضع الأمني والاقتصادي في مصر لا يتحمل التدخل بصورة مباشرة في ليبيا لأنها ستكون تكرارا للخسائر التي تكبدها الرئيس السابق جمال عبد الناصر في اليمن.
وتابع المشري أن تحركات الجيش المصري داخل حدوده مع ليبيا مفهوم في إطار تخوفات من حدوث اختراقات للحدود في ظل تقدم قوات الوفاق الليبية ومواصلة هزائم مليشيات حفتر.
أبرز تصريحات المشري
- لا يوجد أي تأكيد على وجود حركة عسكرية غير عادية من جانب مصر على الحدود مع ليبيا.
- لو تدخلت مصر عسكريا في ليبيا فسيكون الأمر معقدا جدا بالنسبة لها.
- حسب المعطيات فإن مصر لن تذهب في اتجاه التدخل عسكريا في ليبيا.
- مصر لن تنجر للدخول في مواجهة مباشرة بليبيا.
- إذا ما تدخلت مصر عسكريا إلى جانب حفتر فمن المستحيل أن يتغير المشهد الراهن.
- المبادرة المصرية لم تنطلق من المنطلقات الصحيحة ونحن رفضنا المبدأ.
- نؤكد تمسكنا بالاتفاق السياسي الليبي ونرفض المعطيات التي انطلقت منها المبادرة المصرية.
- الدول التي أيدت المبادرة المصرية هي نفس الدول التي تدعم حفتر.
- روسيا قالت إن المبادرة المصرية تصلح لأن تكون أساسا لمبادرات أخرى أي أنها تدعو لتطويرها.
- لا يوجد مسؤول ليبي واحد في حكومة الوفاق يقول إننا سنتوقف عند سرت.
- حاولنا التواصل مع مصر لكنها هي التي لا تريد التواصل معنا وانحازت بشكل كامل لحفتر.
- دعم مصر لحفتر ربما يعود لطبيعة النظام فيها الذي انقلب على الربيع العربي وعلى الحكم الديمقراطي.
- أعتقد أن حفتر ليس له أي دور حتى وفقا للرؤية المصرية.
- ما يتعين فعله الآن هو تطبيق الاتفاق السياسي الليبي بشكل حرفي وصحيح.
- موقفنا صار الآن أقوى كثيرا لكننا عقلانيون ولا نريد إقصاء أحد.
- لن يكون لحفتر دور في أي مفاوضات سلام مستقبلية.
- الإمارات تدعم كل من هو سيء في العالم وليس حفتر فقط.
- حكام الإمارات لا يريدون لليبيا أن تقوم ولديهم مشكلة مع ثورات الربيع العربي.
- لا يمكن القبول بأن تفرض مصر علينا شروطا تتعلق بتحالفاتنا.
- المعاهدات التي تم توقيعها مع تركيا أعطت لليبيا ولم تأخذ منها شيئا.
- الحديث عن قدوم مقاتلين إلى ليبيا يأتي في إطار الحرب الإعلامية وليس عليه دليل.
- مصر راهنت على الجواد الخاسر ويجب عليها أن تراعي مصالحها في ليبيا.
المصدر
الجزيرة مباشر