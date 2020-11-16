الرسوم المسيئة للنبي
الاثنين 16 نوفمبر 2020 16:22

خالد الجندي: مقاطعة المنتجات الفرنسية لا جدوى منها و"غريبة جدا" (فيديو)

الداعية المصري المقرب من السيسي خالد الجندي
مواقع التواصل
ما زال الداعية المقرب من النظام المصري خالد الجندي يهاجم دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية التي تنتشر في العالم العربي والإسلامي بسبب تمسك فرنسا بنشر رسوم مسيئة للنبي محمد.

وزعم الجندي في لقاء على إحدى الفضائيات المصرية أن هذه الدعوات لا جدوى منها ولن تنفع بشيء طالما أن المسلمين في موقف ضعف وليس قوة، على حد قوله.

وأضاف أن هناك 6 ملايين مسلم يعيشون في فرنسا، فكيف نطالبهم بمقاطعة منتجات البلد التي يعيشون فيها؟ 

وأشار إلى أن مقاطعة الدنمارك بعد أزمة مماثلة منذ عدة سنوات لم تؤت ثمارها أبدا، نظرا لأن الدنمارك تنتج الأنسولين الذي يحتاجه المسلمون، وبالتالي فإن المسلمين في حالة "ضعف" الآن ولن تجدي المقاطعة شيئا.

وأردف قائلا إن تلك الدعوة المنتشرة لمقاطعة المنتجات الفرنسية "دعوة غريبة جدًا"، ولها أغراض سياسية.

وأنهى الجندي حديثه بقوله إن"من يدعون للمقاطعة ويقولون إلا رسول الله ماشي على عيني وعلى راسي، لكن لو سألته عن ثلاث سلع فرنسية يستخدمهh أقسم بالله ما يعرف يقول سلعتين حتى".

وكان خالد الجندي سبق وسخر من قبل من دعوات المقاطعة مدعيا أن الحكومة التركية تقف وراءها.

وقوبلت تصريحات الداعية المصري على مواقع التواصل بالسخرية الشديدة، حيث رأى الكثير من المغردين أن إصراره على عدم جدوى المقاطعة دليل إضافي على نجاعتها.

وأعرب كثيرون عن تمسكهم بالمقاطعة طالما لم يعتذر النظام الفرنسي عن نشر الرسوم المسيئة، وما زال مصرا على أنها "حرية تعبير".

إقرأ أيضا: رغم طلب فرنسا وقف الحملة: داعية مقرب من السيسي يسخر من دعوات المقاطعة (فيديو)

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
خالد الجندي
مقاطعة المنتجات الفرنسية
الرسوم المسيئة

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