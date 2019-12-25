الأربعاء 25 ديسمبر 2019 12:32
"خاطرك يا دار".. فيديو مبكِ لسوري مقهور يودع بيته قبيل النزوح
"خاطرك يا دار خاطرك يا حارة خاطرك يا ضيعة" بهذه الكلمات الممزوجة بقهر الرجال ودع أحد السوريين في ريف إدلب بيته.
وودع الرجل منزله وقريته بالبكاء والدموع وكلمات مؤثرة قائلًا "وداعًا يا دار أووف يا دار وداعًا يا شقاء العمر وداعًا يا أهلي وقريتي.. غالي عليّ الأرض غالية والعرض أغلى".
ويشهد ريف إدلب الجنوبي والشرقي، حركة نزوح واسعة من الأهالي نحو الحدود التركية السورية بسبب القصف المكثف اليومي وتقدم قوات النظام السوري نحو قرى وبلدات ريف إدلب بالشمال السوري.
وتفاعل ناشطون وصفحات سورية مع الرجل النازح من قريته بكلمات وعبارات مؤثرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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