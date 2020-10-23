الكويت ومصر
الجمعة 23 أكتوبر 2020 18:35

خارجية الكويت تستدعي السفير المصري عقب تصريحات وصفت "بالمسيئة"

استدعاء السفير المصري بالكويت على خلفية تصريحات لمسؤول مصري
استدعاء السفير المصري بالكويت على خلفية تصريحات لمسؤول مصري
وكالة الأنباء الكويتية
قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إنه جرى استدعاء السفير المصري لدى الكويت، ظهر الجمعة، في مقر وزارة الخارجية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات صدرت مساء أمس وصفت "بالمسيئة"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على لسان معاون وزير القوى العاملة المصرية. 

ونقل نائب وزير الخارجية استنكار واستياء ورفض الكويت لصدور "مثل هذه الإساءات من مسؤول رسمي في الدولة  التي استهدفت الكويت ورموزها". 

وأضاف الجارالله أن " الوزارة طلبت رسمياً من السلطات المصرية بأن تبادر وعلى الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما صدر من إساءات وإحالة من ورائها للتحقيق للوقوف على الملابسات والأسباب وراء إصدارها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، الكفيلة بردع هذه الممارسات المشينة وإعادة الاعتبار للعلاقات الأخوية بين البلدين بعد ما تعرضت له من مساس. "

وأضاف نائب الوزير بأنه "أبلغ السفير بأن الوزارة ستتابع ما سوف تتخذه السلطات المصرية من إجراءات، وفي ضوئها ستحتفظ بحقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع هذه الإساءات للكويت ورموزها وإعادة الاعتبار للعلاقة الأخوية بين البلدين وضمان عدم المساس بها. "

هذا و أعرب السفير المصري عن رفضه واستنكاره لهذه الإساءات بحق دولة الكويت ورموزها، مؤكداً بأنه قد تلقى اتصالاً اليوم الجمعة من المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية أكدوا من خلاله عزم السلطات المصرية على اتخاذ الإجراء اللازم بحق المسؤول عن هذه الإساءات.

هذا ولم تشر وكالة الأنباء الكويتية ولا أي من الصحف الكويتية لنص هذه التصريحات، إلا أن هذا الاستدعاء جاء بعد تعرض طبيبة مصرية للضرب والشتم من قبل أحد المواطنين داخل مقر عملها بأحد مستشفيات الكويت.

ومنذ الحادث تقوم صفحة وزارة القوى العاملة المصرية على فيسبوك بمتابعة الموضوع ونشر كل المستجدات فيما يتعلق بالمحضر الذي حررته الطبيبة ضد الجاني الهارب حتى الآن.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الكويتية
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