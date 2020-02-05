حيل بسيطة لمشاهدة يوتيوب بدون إعلانات
مدون التقنية السعودي عبد العزيز الحمادي، شارك مقطعا على صفحته بتويتر حول طريقة مشاهدة مقاطع يوتيوب بدون إعلانات. ويمكن استخدام هذه الطريقة على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر المكتبي أو الأجهزة اللوحية.
تتمثل الطريقة في وضع علامة "شرطة" _ بعد حرف t في رابط الفيديو ثم إعادة تشغيل الرابط بعد الإضافة.
مثال:
الرابط قبل الإضافة:
https://www.youtube.com/watch?v=kkZxYPpfAuw
الرابط بعد الإضافة:
https://www.yout-ube.com/watch?v=kkZxYPpfAuw
أكثر شيء مزعج في اليوتيوب هو الإعلانات والمقاطع المقترحة؛— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) February 3, 2020
لذلك هذه طريقة سهلة وسريعة لإلغاءها ومشاهدة المقطع بدون أي تشتيت سواء في الجوال أو بالكمبيوتر!
وكذلك عن طريق هذه الطريقة تقدر ترسل المقاطع لأي شخص بدون مايظهر له أي محتوى أو إعلان مزعج غير مرغوب.
شرح الطريقة باختصار: pic.twitter.com/ur0YvKx3ih
وتوجد طريقة أخرى لمشاهدة الفيديو من خلال تحميل الفيديو من موقع يوتيوب.
الطريقة:
مسح كل الحروف قبل كلمة يوتيوب في الرابط وإضافة ss ثم إعادة تشغيل الرابط، وتنزيل الفيديو على جهاز الكمبيوتر.
مثال:
الرابط قبل الإضافة:
https://www.youtube.com/watch?v=kkZxYPpfAuw
الرابط بعد الإضافة:
ssyoutube.com/watch?v=kkZxYPpfAuw
ثم الضغط على تنزيل Download.
كما يتيح موقع يوتيوب الاشتراك في النسخة المدفوعة من يوتيوب، وهي YouTube Premium المعروفة سابقا باسم YouTube Red ، والتي تتيح مشاهدة كل الفيديوهات بدون إعلانات، وأيضا خدمة الاستماع إلى الموسيقى بدون إعلانات YouTube Music Premium، وتوفر يوتيوب إمكانية تجربة يوتيوب بريميم لمدة شهر مجانا ثم الاشتراك شهريا.
ويتيح الاشتراك في خدمة يوتيوب بريميم كل من المزايا التالية: مشاهدة ملايين الفيديوهات بدون إعلانات، تنزيل الفيديوهات وقوائم التشغيل على الأجهزة الجوّالة لمشاهدتها بلا إنترنت، الاستمرار في تشغيل الفيديوهات على جهازك الجوّال أثناء استخدام تطبيقات أخرى أو عندما تكون الشاشة مُغلقة، الحصول على اشتراك مجاني في YouTube Music Premium.
أكثر شيء مزعج في اليوتيوب هو الإعلانات والمقاطع المقترحة؛— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) February 3, 2020
لذلك هذه طريقة سهلة وسريعة لإلغاءها ومشاهدة المقطع بدون أي تشتيت سواء في الجوال أو بالكمبيوتر!
وكذلك عن طريق هذه الطريقة تقدر ترسل المقاطع لأي شخص بدون مايظهر له أي محتوى أو إعلان مزعج غير مرغوب.
شرح الطريقة باختصار: pic.twitter.com/ur0YvKx3ih