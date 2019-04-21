حيرة بين السعوديين مع استمرار تغير "الخطوط الحمراء"

كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن، قالت إن هذا "قد يأتي بنتائج عكسية"، وأضافت "هناك خطر في إثارة الشكوك حيال الأجانب في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى فتح البلاد أمام المزيد من الاستثمارات الأجنبية والسياحية".