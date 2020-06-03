العنصرية
الأربعاء 3 يونيو 2020 16:33

"حياة الفلسطينيين مهمة".. حملة إلكترونية تتصاعد منذ مقتل فلويد

نشطاء يدشنون حملة للتضامن مع الفلسطينيين على غرار حملة التضامن مع السود في أمريكا
نشطاء يدشنون حملة للتضامن مع الفلسطينيين على غرار حملة التضامن مع السود في أمريكا
مواقع التواصل
أطلق مغردون حملة إلكترونية تحت وسم "حياة الفلسطينيين مهمة" بعد مقتل جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الأفريقية وما أعقبه من مظاهرات حول العالم وتفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك مغردون فلسطينيون وآخرون من جنسيات مختلفة صورا و مقاطع فيديو للتذكير بأن ما يتعرض له الأمريكيون من ذوي البشرة السوداء من عنصرية و قتل وغيرهما يتعرض له الفلسطينييون بشكل شبه يومي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق رفع المطالبون بالعدالة والمساواة لجميع الأعراق والجنسيات الأعلام الفلسطينية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا خلال الاحتجاجات المستمرة بالولايات المتحدة منذ ثمانية أيام بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطة بلاده.

 

ويقول هؤلاء النشطاء إن ما تعرض له فلويد ذو الأصول الأفريقية، يتكرر يوميا على يد جنود الاحتلال الذين اعتادوا قتل الفلسطينيين والتنكيل بهم جسديا في الشوارع والمنازل والسجون، كما وقع قبل أيام مع الشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة "إياد الحلاق"، الذي قتله جنود الاحتلال عند باب الأسباط في القدس المحتلة لاعتقادهم بأنه كان يحمل مسدسا، ليتبين بعد مقتله أنه كان أعزل.

وقال المغردون إن الحادثتين متطابقتين فكلاهما حصل بسبب العنف الشرطي والعنصرية المؤسسية، ولا يجوز التعاطف مع أحدهما دون الآخر.

ونشر مغردون صورا تظهر شبه تطابق بين تعامل أفراد الجيش الإسرائيلي يوميا مع الفلسطينيين، وقارنوها بتعامل الشرطة الأمريكية مع بعض المواطنين الأمريكيين من أصول إفريقية، وقالوا إنه نفس النهج ونفس العنصرية.

وعبر فلسطينيون عن تضامنهم مع قضية جورج فلويد من خلال رسم جداريات له على جدار الفصل العنصري بالضفة الغربية، والتي نشرها الناشطون.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو تعبر عما يعانيه الفلسطينيون كشعب منذ سنوات عديدة من تعامل عنصري يومي، وتطابق مطالبهم بالعدل والمساواة مع يدافع عنه الكثيرون في أمريكا وحول العالم الآن، قائلين إنهم يواجهون عدوا واحدا وهو: العنصرية العنيفة الممنهجة.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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