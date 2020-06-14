مقتل جورج فلويد
الأحد 14 يونيو 2020 22:54

"حياة السود مهمة".. لافتة ضخمة على مبنى السفارة الأمريكية في سيول

حياة السود مهمة.. لافتة ضخمة على مبنى السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية
حياة السود مهمة.. لافتة ضخمة على مبنى السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية
مواقع التواصل
نشر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، أمس السبت، صورة لافتة مثبّتة على مبنى السفارة، كُتب عليها "حياة السود مهمة".

وغرد الحساب الرسمي للسفارة قائلًا: "تتضامن السفارة الأمريكية مع مواطنيها الذين يتظاهرون بسلمية للمُطالبة بالتغيير الإيجابي. إن شعار حياة السود مُهمة الذي نرفعه يُظهر دعمنا لمُكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة، ونسعى جاهدين إلى أن نكون مجتمعًا أكثرَ عدالة".

وعلّق الصحفي الأمريكي، مايك سنغتون، قائلًا: "السفارة الأمريكية في سيول تكشف عن لوحة عملاقة بحياة السود مهمة؛ يبدأ العد التنازلي من الآن لمعرفة المدة قبل أن يطلب ترمب أو بومبيو إنزالها".

 ويشهد العالم اهتماما واسعًا عقب مقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد (46 عامًا)، في 25 من مايو/أيار الماضي، على يد الضابط الأبيض ديريك تشوفين، بمدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.

الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس
الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس

وأثار مقتل فلويد سخط السود في العالم، وتحول فلويد إلى أيقونة أحدثت موجة من الغضب ضد العنصرية في أنحاء العالم، وأزيلت تماثيل في عواصم كبرى لأشخاص أسهموا في ترسيخ العنصرية.

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المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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