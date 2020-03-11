السودان
الأربعاء 11 مارس 2020 13:10

حوار نادر بين مواطن ووزير يحظى بإشادة كبيرة بين السودانيين

وزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل -هاشم بن عوف
مواقع التواصل
لقيت تغريدة لوزير الدولة بوزارة البنى التحتية والنقل السوداني، هشام بن عوف، تفاعلًا كبيرًا من قبل المغردين السودانيين عبر منصات التواصل.

وكتب الوزير السوداني، تعليقا على مغرد عبر تويتر، نشر صورة لجسر " النيل الأزرق " في الخرطوم، توضح عدم وجود جزء من السياج الحديدي ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

وشكر ابن عوف في تغريدته المواطن الذي قام بنشر الصورة، وأكد "أنه تم التحري عن الصورة والاتصال فورًا بالولاية المعنية" وأضاف أنه سيتابع ترتيبات السلامة المهنية وسيوافيه بما يحدث.

ووجد حساب الوزير، هاشم بن عوف استحسانا من قبل المغردين السودانيين منذ بدء استخدامه لتويتر، حيث قام الوزير الشاب أيضًا بنشر وظائف عبر حسابه على تويتر وموقع "لينكدإن" بوزارة البنى التحتية والنقل في السودان.

كما قام الوزير بنشر مقطع فيديو على حسابه منذ بداية تكليفه معلنا عن تكليفه بمنصب وزير دولة بوزارة البنى التحتية والنقل موضحا سيرته الذاتية وخبراته بالإضافة لرؤيته لعمل الوزارة.

وولد هاشم محمد بن عوف، في 29 مايو 1975 في ولاية ماري لاند بالولايات المتحدة وتخرج من جامعة الخرطوم كلية العمارة بمرتبة الشرف عام 1998.

ونال درجة الماجستير في هندسة المنتوج العمراني من معهد تقني في نيوجيرسي، تضمّن تركيزا على دراسات الاستدامة في تصميم المباني والتدقيق في التصميم والإنشاء، إلى حين تعيينه وزيرا للدولة للبنية التحتية، كان هاشم يشغل منصب كبير المعماريين في مشروع محطات سكك الحديد القطرية وخاصة مشروع المترو الذي يعد من أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة.

في عام 2019.. قامت المبادرات الهندسية السودانية التي عمل بها، بتنظيم ورش عمل لتكوين المكاتب الاستشارية للوزارات المرتقبة لمساندة الحكومة الانتقالية ورفدها بالأفكار، وشارك فيها عدد من الخبراء، منهم 5 خبراء تم اختيارهم من رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وزراء في طاقمه.

وفي نوفمبر من العام 2019 قامت المبادرة بتسليم الحكومة الانتقالية ممثلة في الوزير هاشم طاهر شيخ طه تقرير أولويات التنمية العمرانية والبنى التحتية والنقل المقدمة من قبل مبادرة التنمية العمرانية وعرض الاستراتيجية المستقبلية للتنمية العمرانية.

وتعتبر مبادرة التنمية العمرانية هي الأولى التي تنظم تصور متكامل للتحديات الماثلة ومقترحات عملية لحلها مع سيناريوهات وأولويات محددة معززة بخطة عمل تنفيذية واضحة لكل من الأهداف العاجلة والقصيرة والطويلة الأمد.

في يوم 21 يناير 2020 تم تعيين، هشام بن عوف وزيرا للدولة بوزارة البنى التحتية والنقل.

المصدر
الجزيرة مباشر
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