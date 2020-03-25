فيروس كورونا
الأربعاء 25 مارس 2020 17:37

حوار مباشر| التناول الإعلامي لفيروس كورونا.. ما له وما عليه (فيديو)

يستضيف برنامج "حوار مباشر" الكاتب الصحفي محمد أمين، من لندن، للتعليق على التناول الإعلامي لأخبار انتشار فيروس كورونا في الإعلام العربي والغربي.

ولأول مرة يتصدر خبر جميع وسائل الإعلام في كل دول العالم في نفس التوقيت لعدة أسابيع. 

واتهم البعض التغطية الإعلامية لفيروس كورونا بأنها كانت سببا رئيسيا في زيادة المخاوف والذعر العام، بينما اعتبرها البعض الآخر أنها دقت ناقوس الخطر ليستيقظ الجميع قبل فوات الأوان.

المصدر
الجزيرة مباشر
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