حميدتي: لن نقبل الفوضى في السودان ونرحب بالتفاوض

قال المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الثلاثاء، إنه متمسك بالتفاوض مع "قوى إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان "لكنه لن يقبل بالفوضى والتفلت الأمني بعد اليوم".

أبرز تصريحات "حميدتي": نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ (حميدتي) قال خلال مؤتمر صحفي: نحن كمجلس عسكري انتقالي لنا مطالب من بينها فتح الكباري وخط القطار.

اتفقنا مع قوى إعلان الحرية، على فتح الكباري والسماح للقطارات بالمرور لأنها تحمل مون ومواد للولايات، لكنهم لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه.

هناك اعتداءات جرت على عدد من مكاتب الأمن ودور لتحفيظ القرآن وإغلاق العديد من الطرق والجسور.

هناك دعوات من بعض المنفلتين لاقتحام القصر الجمهوري.

حميدتي مشددًا على أنه "لا يهدد": لا نقبل أي فوضى أو تفلت أو اعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين وسنتعامل بالحزم اللازم وفق القانون، وسنحسم أي تفلت أمني.

نتمسك بالتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

التفاوض كان إيجابيًا، لكن قوى إعلان الحرية طرحت في مفاوضات الإثنين رؤى جديدة.

المجلس العسكري قدم تنازلات أثناء المفاوضات، تلك التنازلات تضمنت القبول بـ 3 مدنيين ضمن مجلس سيادي لإدارة المرحلة الانتقالية مكون من 10 أعضاء، رغم أننا كنا مبدئيًا نرفض وجود تمثيل مدني في مجلس عسكري.

حميدتي اتهم قوى إعلان الحرية بـ"تأليب" المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم ضد المجلس العسكري.

قلنا لفريق التفاوض من قوى الحرية والتغيير إننا لا نمانع استمرار الاعتصام في رمضان وعرضنا مساعدتهم في توفير الإعاشة للمعتصمين. المعتصمون أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم (رويترز) المجلس العسكري: أيادينا لا تزال ممتدة إلى ائتلاف قوى التغيير والحرية من أجل الخروج بالبلاد من المنعطف الخطير.

المجلس العسكري: لدينا إشكالية في التفويض الممنوح للفريق الذي يمثل المتظاهرين.

المجلس العسكري: قوى الحرية والتغيير أكدوا أن أي تجمع خارج مكان الاعتصام لا يمثلهم.

المجلس العسكري: الفريق المفاوض يريد الرجوع في كل شيء لقواعده وهذا يتطلب أن يكون لهذا الفريق تفويض من المتظاهرين. أبرز تصريحات ياسر عطا: ياسر عطا عضو المجلس العسكري الانتقالي قال: لو أردنا أن نفض الاعتصام لما كنا سمحنا به من الأساس ونحن جزء من الثورة.

عطا: مصلحة الشعب تقتضي فتح الطرق أمام حركة السلع. قبول استقالة 3 من أعضاء "العسكري الانتقالي": المجلس العسكري قال إنه قبل استقالة ثلاثة من أعضائه كانوا قد تقدموا بها الأسبوع الماضي.

من بين الأعضاء الذين استقالوا الأسبوع الماضي الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري. والاثنان الآخران هما الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل.

تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، كان قد طالب باستبعاد الثلاثة متهمًا إياهم بالضلوع في حملة قتل فيها عشرات المحتجين.