الأربعاء 5 يونيو 2019 15:05
حميدتي: لا نريد حكم السودان.. والحقائق ستتضح قريبا
قال محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، إن المجلس العسكري لم يأت لكي يحكم السودان وليس لديه استعداد للحكم.
اتهم حميدتي في كلمة له اليوم الأربعاء من سماهم أصحاب الأجندات بـ"رفض طريق نجاة البلد" في تعليقه على فض اعتصام الخرطوم الذي راح ضحيته عشرات القتلى.
أبرز تصريحات حميدتي
- المجلس العسكري دخل المفاوضات بحسن نية على أساس عهد جديد لسودان جديد وهو لا يريد الحكم وليس لديه استعداد لأجله.
- أصدرنا قرارا بالتحقيق العادل والشفاف بشأن ما جرى في ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش.
- إنجازات قوات الدعم السريع كبيرة وأهمها وقف التمرد والانفلات في السودان.
- المجلس العسكري هو الضامن في الفترة الانتقالية في ظل غياب الحكومة.
- على المواطنين التعاون مع الأجهزة النظامية وعدم الالتفات لمحاولات الفوضى.
- الحقائق ستتضح قريبا وسنكشف الكثير في الفترة المقبلة.
- لم نسمح بالفوضى ولن نغير قناعاتنا بفرض هيبة الدولة بالقانون.
- لن نعود للوراء وستظل قوات الدعم السريع بجانب قوات الجيش في حماية السودان من أي فوضى.
- من شاركوا في صلاة العيد أمس لا يزيدون عن ألفي شخص في الخرطوم أقصى تقدير وهذا استفتاء واضح.
البرهان: نمد أيدينا للتفاوض
- أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، استعداد المجلس للتفاوض وفتح صفحة جديدة، معربا عن أسفه لسقوط ضحايا خلال الأيام الماضية.
- جاء ذلك حسب خطاب متلفز بثه التلفزيون السوداني ونقلته فضائيات عربية، بعد يوم من إعلان البرهان وقف عملية التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة انتقالية لتنظيم انتخابات عامة في البلاد في غضون تسعة أشهر.
- البرهان: نترحم على أرواح الشهداء ونتمنى للجرحى عاجل الشفاء.
- قال البرهان إنه لا يزال مستعدا لتسليم السلطة لحكومة منتخبة مضيفا "نحن في المجلس العسكري نفتح أيادينا لتفاوض لا قيد فيه إلا مصلحة الوطن".
- الثلاثاء، أعلن تجمع المهنيين السودانيين (المعارض)، رفض قرارات المجلس العسكري، التي تفضي لانتخابات عامة في غضون 9 أشهر.
- جدد التجمع في بيان "التمسك بالعصيان المدني الشامل والإضراب السياسي المفتوح منعاً للفوضى".
فض اعتصام القيادة العامة
- اقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة الإثنين وقامت بفضه بالقوة، حسب قوى المعارضة.
- نفى المجلس العسكري فض الاعتصام بالقوة، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة"، وسط تحقيقات رسمية بدأت من جانب النيابة السودانية في تلك الأحداث.
المصدر
وكالات
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