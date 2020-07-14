التطبيع مع إسرائيل
الثلاثاء 14 يوليو 2020 17:59

حمى التطبيع تتزايد.. كاتب سعودي جديد يتمنى زيارة إسرائيل (فيديو)

أثار الكاتب السعودي سعود الفوزان جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة أفصح فيها عن رغبته بزيارة إسرائيل.

وكتب الفوزان في تغريدته "أتمنى أن أزور تل أبيب، ولو وجهت لي دعوة سوف أقبلها دون تردد".

وأضاف في تغريدة أخرى "مليارات الدولارات ذهبت لإخواننا الفلسطينيين، ماذا كسبنا منهم غير الحقد وعدم احترام إخوانهم بالمملكة، شاهدت مظاهرات في غزة تحمل صورا لقادتنا، وهذا خط أحمر لنا السعوديين، ولكني لم أشاهد مظاهرات في إسرائيل مثل ذلك".

وتابع "إذن إخواني الفلسطينيين لا تلوموننا إذا حبينا إسرائيل عنكم".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية ومسؤولون إسرائيليون بشكل كبير بتطبيع الكاتب السعودي، مرحبين بزيارته لإسرائيل كما تمنى هو.

وغرد حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قائلاً "سنكون سعداء لاستضافتك.. سيأتي اليوم إن شاء الله عندما تنتهي أزمة الكورونا، أهلا وسهلا".

كما علق أيضاً على تغريدة الفوزان كل من: متحدث وزارة الخارجية الإسرائيلية للإعلام العربي، ‏والمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، وغيرهم من الإسرائيليين.

وأثارت أمنية الكاتب السعودي استنكارا عربيا واسعا، وغرّد وزير الصحة الفلسطيني الأسبق باسم نعيم قائلا: "ولماذا تخبرنا على الملأ؟ هل تعتقد أن زيارتك ستغير وجه التاريخ؟ أو تعتقد أنك شخص مهم؟ لن يحدث شيء سوى إضافة اسم جديد لقائمة العار. كثيرون أكبر وأقوى منك حاولوا وفشلوا في زعزعة عقيدة الأمة تجاه فلسطين والصهاينة".

وفي سياق متصل قال موقع إسرائيلي، الإثنين، إنه للمرة الأولى نشر باحث سعودي مقالا بالعبرية في مجلة تصدر عن جامعة تل أبيب بإسرائيل.

وقال الموقع إن الباحث، وهو محمد الغبان الأستاذ المشارك للغة العبرية في جامعة الملك سعود، أراد من بحثه أن يوضح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان على علاقة جيدة مع اليهود، وتعامل معهم لأسباب لها علاقة بالسياسة فقط.

ولاقت تغريدة الفوزان ومقال البروفيسور السعودي، جدلًا واستياءً واسعًا، وفجّرت غضبًا شعبيًا كبيرًا إثر "التطبيع العلني" مع إسرائيل.

ورد نشطاء على الفوزان قائلين: "سود الله وجه الخونة"، "صهاينة السعودية يشتاقون لأحضان بني عمومتهم في تل أبيب"، مردفين "مهما حاولتم التودد والتقرب لليهود فأنت وأمثالك في نظرهم مجرد جرذ الصحراء المزدري والمتعطش للدماء".

وعلق آخرون على مقال البروفيسور السعودي بقولهم "تطبيع بين الكيانين السعودي والإسرائيلي"، مضيفين "يبدو بأن الباحث هذا لم يقرأ القرآن أبداً".

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باحث سعودي ينشر مقالا بالعبرية في مجلة تصدر عن جامعة تل أبيب.. ماذا قال؟

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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كاتب سعودي
زيارة إسرائيل

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