كرة قدم
الأربعاء 2 أغسطس 2017 20:33

حملة في "برشلونة" ضد نيمار بعد رحيله عن الفريق

بدأت مدينة برشلونة الإسبانية حملة ضد لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بعدما أعلن اللاعب صباح اليوم الأربعاء رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد "بدأت الحرب ضد نيمار بإزالة جميع صوره الموجودة في شوارع المدينة اعتراضًا على القرار الذي اتخذه اللاعب بالرحيل عن الفريق الكتالوني".

وأضافت الصحيفة أنه تم أيضًا سحب جميع القمصان الخاصة ببرشلونة التي تحمل اسم نيمار من المتاجر الخاصة بالنادي.

ووفقًا لبيان صدر من نادي برشلونة على موقعه الالكتروني، فقد حضر نيمار ووكيل أعماله ووالده للنادي صباح اليوم، وأبلغ اللاعب الإدارة بقرار رحيله عن الفريق خلال اجتماع بمقر النادي.

وأكد النادي أن هناك ارتباطًا بعقد مع اللاعب وأن النادي أعطى نيمار مهلة مع حصوله على إذن بعدم المشاركة في التدريبات.

ورفض النادي بيع اللاعب رغم عرض باريس سان جيرمان الفرنسي، واشترط النادي الحصول على الشرط الجزائي المقدر بـ 222 مليون يورو ليكون السبيل الوحيد لرحيل اللاعب عن كتالونيا.

وأشارت وسائل اعلام إسبانية اليوم، إلى إبلاغ نيمار لزملائه بقرار الرحيل ومغادرته مقر التدريبات بعدها.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن نيمار سيعلن بعد غدٍ الجمعة انضمامه الرسمي لنادي باريس سان جيرمان، الذي سيقوم بدفع الشرط الجزائي خلال الساعات المقبلة.

وانتقل نيمار إلى صفوف برشلونة عام 2013، قادمًا من "سانتوس" البرازيلي، وشارك مع الفريق الإسباني في 118 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 100 هدف.

المصدر
الأناضول
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نيمار
نيمار دا سيلفا
برشلونة
باريس سان جبرمان
سانتوس

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