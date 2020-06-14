الإمارات
الأحد 14 يونيو 2020 20:49

حملة على مواقع التواصل لإطلاق سراح أردنيين معتقلين في سجون الإمارات

معتقل أردني في سجون الإمارات
معتقل أردني في سجون الإمارات
أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة للمطالبة بالإفراج عن أردنيين اعتقلوا في السجون الإماراتية، وسط مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب منظمة "نحن نسجل" الحقوقية، مقاطع فيديو لأهالي المعتقلين، مطالبين الإمارات بالإفراج عن ذويهم، كما طالبوا السلطات الأردنية بالتدخل لإعادتهم إلى وطنهم.

وغرد نشطاء عبر وسم "#المعتقلين_الأردنيين _الإمارات"، للمطالبة بسرعة الإفراج عن السجناء، مؤكدين أن ظروف الاعتقال في سجن الوثبة الإماراتي أهلكت المعتقلين الأردنيين على مدار سنوات.

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

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