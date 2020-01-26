حملة سعودية لحذف تطبيق أمازون بسبب ولي العهد
تأتي الحملة ردًا على اتهام ولي العهد السعودي باختراق هاتف مالك الشركة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس.
وطالب المغردون المؤيدون للحملة بحذف تطبيقات أمازون بسبب "حملة التشويه التي شنها بيزوس عبر صحيفة الواشنطن بوست ضد المملكة السعودية ومحمد بن سلمان".
وسخر مغردون آخرون عبر وسم "#حذف امازون وسوق_كوم" من الحملة مؤكدين أنها لن تؤثر في قرار زبائن شركة التجارة الإلكترونية بالمملكة، وخاصة مع ارتفاع الأسعار المحلية والمنتجات القادمة من منطقة جبل علي في الإمارات والتي تواجه اتهامات الفساد والغش.
وتأتي هذه الحملة، بعد يومين من وسم تصدر قائمة التداول في السعودية دعا إلى مقاطعة منتجات شركة أمازون.
#حذف_امازون_وسوق_كوم— منى الزهراني (@__moon201) January 26, 2020
بالله من جد مصدقين انكم بتحاربون العالم بتغريدات وهشتاقات 😂😭!
اساساً بعد التحذيرات اللي جات بعدم الطلب من الصين كل الناس بيطلبون من أمازون واللي مو محمل التطبيق بيحمله
وسلم لي على عميد المغردين pic.twitter.com/el5lYb76Gr
#حذف_امازون_وسوق_كوم— أحمد ` 🍂🇸🇦 (@7madd1) January 26, 2020
وتم تثبيت تطبيق أمازون بنجاح👍 pic.twitter.com/PgWQKBIK8y
#حذف_امازون_وسوق_كوم— تُرگيـﮯ (@Turki_ALasmy) January 26, 2020
ماني حاذف شي وبشتري من امازون لانه بكل بساطه يوفر لي السعر والجوده
ولا تنسى تخلي وطني يوقف منتجات جبل علي علشان صحتي وشكرا
من لايقف مع وطنه في الأزمات عليه على أقل تقدير أن يصمت ولايكون من المرجفين.— مثيب المطرفي | Muthieb (@Muthieb1) January 26, 2020
جيف بيزوس @JeffBezos شن أكبر حملة تشويه من صحيفته بألاف المقالات والتقارير المكذوبة على محمد بن سلمان والهدف تنفير المستثمرين من قمة 20 والتي تستضيفها السعودية لأكبر اقتصادات العالم.
#حذف_امازون_وسوق_كوم pic.twitter.com/WXXSZs0ha7
الفكرة أن تأكدون للعالم أنكم شعب محترم لا يقبل التعامل مع مبتز يستهوي الخيانة والقذارة ليلطخكم معه— سعاد الشمري (@SouadALshammary) January 26, 2020
جربتم ان يؤذيكم شخص منحط فقط ليسيء لكم ويبتزكم ويقترن اسمه باسمكم انتقام❗️
العاقل فيكم ييقاطعه حتى يذبل
واليوم المقاطعة الاقتصادية ترضخ اكبر الرؤوس
لذلك #حذف_امازون_وسوق_كوم واجب🇸🇦 pic.twitter.com/DYRhmAkD7a