السعودية
الثلاثاء 14 يناير 2020 10:52

حملة تطالب السعودية بالإفراج عن معتقلين فلسطينيين وأردنيين

المعتقلون بينهم مسؤول العلاقات بين حركة حماس والمملكة الدكتور محمد خضري ونجله هاني
دشّن حساب (معتقلي الرأي) الحقوقي في السعودية، حملة للمطالبة بالضغط على السلطات بالمملكة للإفراج عن المعتقلين من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين.

وأوضح الحساب الحقوقي في تغريدات عبر تويتر، أن الحملة تهدف للمطالبة بالإفراج عن نحو 60 معتقلا فلسطينيا وأردنيًا لا يزالون رهن الاعتقال منذ أبريل/ نيسان 2019 بلا أي سبب.

وطالب بالإفراج عن المعتقلين من بينهم مسؤول العلاقات بين حركة حماس والمملكة الدكتور محمد خضري ونجله هاني، حيث يُعاني والده (80 عاما) من تدهور في صحته.

وأكد المغردون عبر وسم "#فلسطينيون_وأردنيون_بسجون_السعودية" أن جميع المعتقلين اعتقلوا بلا أي تهم أو أسباب قانونية.

وشارك في الحملة أبناء معتقلين داخل سجون السعودية، تحدثوا في تغريداتهم عن معاناتهم ومعاناة آبائهم داخل السجون خاصة الذين يعانون من أوضاع صحية متأزمة.

 

 

 

المصدر
الجزيرة مباشر
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