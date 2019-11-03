حملة تضامن بعد حظر تويتر جميع حسابات شبكة قدس الإخبارية
وبعد ساعات من الحجب أطلق ناشطون ومغردون على منصات التواصل الاجتماعي حملة تضامن مع الشبكة تحت وسم (twitterblocksQudsn#) أي "تويتر يحجب شبكة قدس".
تضييق على المحتوى الفلسطيني
- عبر الوسم طالب المغردون موقع تويتر بالتراجع عن قرار حجب حسابات الشبكة التي تعتبر الأوسع انتشارًا في فلسطين بين نظيراتها من الشبكات الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي.
إدارة تويتر تُغلق صفحة "المنار" على تويتر وشبكة "القدس". سبب المنع في الحالتيْن هو حظر معارضة ومقاومة العدوّ الاسرائيلي وليس أي سبب آخر. تريد تويتر تعميم نموذج خطاب أنظمة الخليج المُهادن نحو الاحتلال.— asad abukhalil أسعد أبو خليل (@asadabukhalil) November 2, 2019
- اشتكى المغردون أيضا من الحملات المتواصلة لمواقع التواصل على المحتوى الفلسطيني.
محزن جدا خبر إيقاف تويتر لحسابات شبكة قدس.— أحمد البيقاوي (@Biqawi) November 2, 2019
حسابات الشبكة كانت المصدر الأول فلسطنييا على تويتر، وإشعارات حساب العاجل كانت بتخليني متابع كل شي بيصير في البلد.
التحدي بيصير أصعب والمسؤولية أكبر.
كل التضامن مع فريق الشبكة، وبتمنى يقدروا يستعيدو عملها قريبا.
#twitterblocksQudsn pic.twitter.com/wyuVDJq36r
تضامن واسع مع شبكة قدس
- شهدت منصات التواصل حملة مساندة لشبكة قدس الإخبارية واستنكارا لخطوة تويتر.
- الصحفي أحمد جرار: كنا نظن أن تويتر يمتلك مساحة من التعبير أكبر من فيسبوك، فإذا به ينضم لحلف الاحتلال الاسرائيلي برفض أي صوت فلسطيني حُر.
- جرار: حذف الحسابات وتكميم الأفواه هو قرار الجبناء والضعفاء، ولا يمكن أن يتم إخراس صوت الصحافة والإعلام الحُر في عصرنا الحديث.
تويتر على خطى فيسبوك في الحظر والتقييد ومصادرة الرأي..— إسلام بدر (@islambader1988) November 2, 2019
مواقع التواصل لم تعد تُطاق #twitterblocksQudsn
- الإعلامي إسلام بدر: تويتر على خطى فيسبوك في الحظر والتقييد ومصادرة الرأي. مواقع التواصل لم تعد تُطاق.
- الصحفي محمد الداية: قبل أيام، السلطة برام الله حجبت أكثر من 50 موقعًا إلكترونيًا من ضمنهم موقع شبكة قدس المحظور أصلًا من قبل.
@Twitter ما هو تفسيركم لإغلاق شبكة قدس الإخبارية، هذه الشبكة الإعلامية التي تلتزم بالمعايير الأخلاقية والمهنية في التغطية والنشر.— أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) November 2, 2019
من غير المنطقي أن تصبح @twitter مكان لكتم الصوت، لذلك نتمنى مراجعة هذا القرار.
#twitterblocksQudsn pic.twitter.com/aI2tvsp1jV
ليست وحدها
- سبق أن تعرضت حسابات فلسطينية في فيسبوك لتقييد وفرض إجراءات عقابية متتابعة في ضوء الضغوط الإسرائيلية.
- مركز صدى سوشال أصدر تقريره الشهري الذي أظهر أن نسبة الانتهاكات بحق المحتوى الفلسطيني في شهر أكتوبر/تشرين الأول في تزايد هائل.
- المركز اعتبر أن موقع فيسبوك يتصدر مواقع التواصل من حيث الانتهاكات، إذ تم رصد 145 انتهاكًا متنوعًا ومئات حالات الحظر من خاصية البث المباشر للصفحات والنشطاء والإعلاميين الفلسطينيين.
في اطار الحملة المستمرة ضد المحتوى الفلسطيني— SadaSocial Ps (@SadaSocialPs) November 2, 2019
إدارة موقع تويتر تغلق كل حسابات شبكة قدس الاخبارية pic.twitter.com/pI2oi6vVnb
- مدير مركز صدى سوشال إياد الرفاعي: موقع تويتر دخل تحت عباءة الاحتلال وانصاع للضغوط الإسرائيلية وباشر بمحاربة المحتوى الفلسطيني والباكورة حذف حسابات شبكة قدس.
- الرفاعي: الاحتلال ومن رأس الهرم يمارس عمليات تبديل للمعنى للفلسطيني عبر المنصات الرقمية. ونحن نتفرج.
تويتر دخل تحت عباءة الاحتلال وانصاع للضغوطات الإسرائيلية وباشر بمحاربة المحتوى الفلسطيني والباكورة حذف حسابات شبكة قدس.— iyad alrefaie (@IyadAlrefaie) November 2, 2019
الاحتلال ومن رأس الهرم يمارس عمليات تبديل للمعنى وكي وعي للفلسطيني عبر المنصات الرقمية، ونحن.. نحن نتفرج 🙂 #TwittrBlocksQudsn#FBblockspalestine pic.twitter.com/AIVMXyg2k9
حظر #شبكة_قدس عبر تويتر بعد محاربتها عبر فيسبوك ثم حجبها بقرار من السلطة الفلسطينية بجانب عدد من المواقع المستقلة أو المعارضة لا يمكن التعاطي معه في سياق تعاطي اعتيادي لشركات التواصل بما يضمن الحفاظ على سياساتها. الأمر يشي بعمل منظم يستهدف طمس الرواية الفلسطينية وحجب الحقائق— Dr. Ramy Abdu| د. رامي عبده (@RamAbdu) November 2, 2019
❁ In an unprecedented step, Twitter has recently suspended four accounts that belong to Quds News Network - شبكة قدس الإخبارية - w/o offering any reasons!— |ⵣ| Palæstina ❁ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (@Ghalianno) November 2, 2019
Has Twitter joined Facebook in its virtual war against the Palestinian content? ❁#twitterblocksQudsn
❀ #GroupPalestine ❀ pic.twitter.com/I7WDpXjnKe
تويتر @TwitterMENA يُعلق حسابات شبكة قدس الإخبارية @qudsn @Qudsn_Brk #الحجب_جريمة #فلسطين pic.twitter.com/v1Zz6PEDui— Yasser (@yasserashour95) November 1, 2019
Twitter has suspended @qudsn accounts without any reason.— Abeer96 (@Abeermajed65) November 2, 2019
Twitter helps Israel cover up its crimes and violations against the Palestinian people.@TwitterMENA@TwitterSupport#twitterblocksQudsn pic.twitter.com/sur8yXCAWS
📌حان الوقت لمحاسبة #تويتر #فيسبوك بالمقاطعة من حقنا ان نعبر عن رأينا ونكشف للعالم حقيقة #اسرائيل المجرمة— Dr.Mohamed Rahmani (@ph_mrahmani) November 2, 2019
its the time to Boycott #twitter #facebook it is our right to let the world knows about #Israel crimes #twitterblocksQudsn #فلسطين pic.twitter.com/F9f6Uq0jJW
شبكة قدس التي حجبت من السلطة واليوم من تويتر ومحاربة متواصله من فيسبوك، منحازة للحق الفلسطيني انطلقت عام ٢٠١١ واليوم تحظى بأكبر متابعة من فلسطين والوطن العربي، حجب تويتر يأتي ضمن محاربة المحتوى الفلسطيني، كل الدعم لهذه الشبكة التي لا تقف بالحياد في فلسطين#twitterblocksQudsn— Alaa Rayan علاء ريان (@alaarayyan9) November 2, 2019
This is outrageous. Twitter has arbitrarily suspended multiple Palestinian media accounts. @QudsNen is a crucial source for anyone seeking information on Palestine. These accounts should be reinstated immediately and Twitter should ensure it never happens again. https://t.co/xX3XCuaDPE— Dan Cohen (@dancohen3000) November 2, 2019
تويتر يغلق جميع حسابات #شبكة_قدس أفضل منصة إعلامية يقوم عليها الشباب من مختلف الأطياف في #فلسطين— Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) November 2, 2019
إدعموهم في هذه الحملة #twitterblocksQudsn