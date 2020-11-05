الانتخابات الأمريكية
الجمعة 6 نوفمبر 2020 00:13

حملة ترمب: نتوقع إعلان النصر يوم الجمعة

قالت حملة دونالد ترمب الخميس إنها تتوقع الشروع في إجراءات قانونية إضافية في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا وتوقعت أن يفوز الرئيس الجمهوري في الانتخابات بحلول مساء الجمعة على أقرب تقدير.

وقال مدير الحملة بيل ستيبين للصحفيين، في مؤتمر عبر الهاتف، إن فرص ترمب في حسم السباق الرئاسي "جيدة".

وأفاد مستشار الحملة جيسون ميلر بأنه يتوقع اتخاذ إجراء قانوني في ولاية بنسلفانيا لضمان الاطلاع على بطاقات الاقتراع السابقة التي أُحصيت في تلك الولاية.

ومن المحتمل أن تنهي ولايتا جورجيا ونيفادا فرز الأصوات، الخميس، في حين يمكن أن تتواصل العملية في ولايتي أريزونا وبنسلفانيا حتى الجمعة أو ربما أكثر.

"واثقون تماما"

في سياق متصل، قالت مديرة حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن "أظن أن هذا اليوم سيكون إيجابيا جدا لنائب الرئيس"، وأضافت "نحن واثقون تماما أن جو بايدن سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة".  

وبعد مرور يومين على الاقتراع الرئاسي الأمريكي، يسود التوتر في الولايات الرئيسية التي قد تحسم الخميس مصير الانتخابات لصالح بايدن، فيما أطلق معسكر دونالد ترمب دعاوى قضائية مدعومة في بعض الحالات بتظاهر مناصرين.

وكتب ترمب في تغريدة على موقع "تويتر"، "أوقفوا تعداد الأصوات!" في إشارة واضحة إلى أنه يرى فرصا له للفوز بولاية ثانية، وسط تواصل فرز الأصوات التي أرسلت عبر البريد والتي تصب معظمها في صالح بايدن.

ولم يعد أمام المرشح الديموقراطي الذي كان نائب رئيس باراك أوباما لثماني سنوات، سوى الفوز في واحدة أو اثنتين من الولايات الرئيسية الباقية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة. وهو امتنع عن إعلان فوزه، على عكس ما فعل خصمه بعد ساعات على انتهاء العملية الانتخابية. لكنه بدا واثقا بالفوز.


وبات بايدن يحظى صباح الخميس بدعم 253 أو 264 من كبار الناخبين إذا تم احتساب أريزونا (11 من كبار الناخبين). واعتبرت وكالة "أسوشييتد برس" وشبكة "فوكس نيوز" أنه فاز بها. لكن وسائل إعلام أخرى لا تزال تشكك في النتيجة النهائية لهذه الولاية بسبب عدد الأصوات التي يجب تعدادها واشتداد المنافسة في الساعات الماضية.

    

وبعد تحقيقه الأربعاء فوزين مؤكدين في ميشيغن وويسكونسن، لم يعد بايدن يحتاج إلا إلى أصوات ستة أو 17 من الناخبين الكبار لتسجيل الأصوات الـ270 اللازمة والتي قد ينالها في نيفادا (6) وجورجيا (16) أو بنسلفانيا (20) اعتبارا من الخميس.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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