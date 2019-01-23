الأربعاء 23 يناير 2019 11:25
حماية الصحفيين" تندد بسحب تراخيص صحفيي الجزيرة بالسودان"
نددت منظمة (لجنة حماية الصحفيين) غير الحكومية ومقرها الولايات المتحدة بـ"المحاولة اليائسة" التي قامت بها السلطات السودانية لـ"قمع الصحافة في فترة هذه الاضطرابات".
جاءت تلك التنديدات في بيان أمس الثلاثاء على خلفية سحب السلطات السودانية اعتمادات صحفيين يعملون في وسائل إعلام عالمية.
أمر مثير للسخرية:
Sudanese authorities Monday revoked the credentials of at least six journalists working for international news outlets amid unrest. #Sudanhttps://t.co/0KrGlYqN1I— Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) ٢٢ يناير ٢٠١٩
- رأى منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين شريف منصور أن حرمان صحفيين من الجزيرة تغطية أحداث السودان في هذا الوقت بالذات "أمر مثير للسخرية".
- اللجنة، أكدت في بيانها، أنها على علم بستّ حالات سحب اعتماد على الأقل، من بينها ثلاث حالات في قناة (الجزيرة) القطرية.
- نددت اللجنة أيضاً في بيانها بسحب اعتمادات مراسل في قناة "العربية" المقربة من السلطات السعودية ومراسل ومصوّر في وكالة "الأناضول" التركية.
- قناة الجزيرة، نددت أمس الثلاثاء، بقرار الخرطوم "المتعسف" سحب تراخيص عمل ثلاثة من الصحفيين العاملين فيها، المناقض "لحرية الإعلام".
بيان الجزيرة حول سحب تراخيص مراسليها:
- الإجراء متعسف وفاقد لأي مبررات موضوعية، ومناقض لحرية الإعلام.
- شبكة الجزيرة تؤكد أن مراسليها ملتزمون بسياستها التحريرية في تغطية الشأن السوداني، وتطورات الأحداث الجارية في البلاد.
- الجزيرة تؤكد تمسكها بالثوابت المهنية الواردة في ميثاق الشرف المهني الخاص بها، والتزامها في كل تغطياتها وبرامجها بأرقى المعايير المهنية التي تبنتها منذ انطلاقها.
- الجزيرة تُذكر بأن مجلس الصحافة والمطبوعات الحكومي السوداني اعتمد، في وقت سابق من الشهر الجاري، الزملاء المذكورين ضمن قائمة تضم طاقم المكتب لتجديد تراخيصهم لعام 2019.
- الجزيرة تجدد حرصها الدائم على نقل أخبار السودان إلى مشاهديها في كل أنحاء العالم بكل احترافية، وعرض مختلف الآراء ووجهات النظر لتقديم صورة حقيقية لما يجري هناك، رغم كل التحديات التي تواجهها طواقمنا على الأرض.
- الجزيرة تعرب عن أملها في أن تُعيد السلطات السودانية تراخيص العمل للزملاء المذكورين في أقرب وقت ممكن، وتمكنهم من أداء مهامهم في ظروف آمنة ودون مضايقات.
- كان جهاز الأمن السوداني قد أبلغ مدير مكتب شبكة الجزيرة الإعلامية في الخرطوم سحب رخصتي عمل الزميلين أسامة سيد أحمد وأحمد الرهيد المراسلين في المكتب، وسحب ترخيص الزميل المصور بقناة الجزيرة مباشر بدوي بشير.
المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس
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