السبت 1 سبتمبر 2018 13:16
حماس: وقف دعم واشنطن لـ "أونروا" يهدف لشطب حق العودة
قالت حركة حماس (السبت) إن قرار الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بالكامل، يهدف لشطب حق العودة.
جاء ذلك في تصريح لسامي أبو زهري المتحدث باسم الحركة وقال:
- القرار الأمريكي بإلغاء كامل المعونة الأمريكية للأونروا يهدف إلى شطب حق العودة.
- القرار يمثل تصعيداً أمريكياً خطيراً ضد الشعب الفلسطيني.
- إلغاء المعونة تعكس الخلفية الصهيونية للقيادة الأمريكية التي أصبحت عدواً لشعبنا وأمتنا.
- لن نستسلم لمثل هذه القرارات الظالمة.
- ندعو إلى تنظيم حراك عالمي في مواجهة الطغيان الأمريكي.
أمريكا توقف دعم الأونروا:
- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية (الجمعة) قطع مساعدات بلادها المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بالكامل.
- المتحدثة باسم الوزارة، هيذر ناورت قالت في بيان، إن واشنطن قررت عدم تقديم المزيد من المساهمات للأونروا بعد الآن.
- ناورت أضافت أن الولايات المتحدة حذرت سابقًا من أنها لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها، بعد مساهمتها الأخيرة، بأكثر من 60 مليون دولار، في يناير/كانون الثاني الماضي.
- أكدت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، طالبت سابقًا بمعالجة مشاكل في طريقة عمل الوكالة، دون حدوث أي تغييرات.
الأنروا:
- تعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017.
- تأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات