حماس: لا يوجد لدينا معلومات عن دعوات لزيارة القاهرة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، إنه لا توجد معلومات عن دعوات لزيارة وفد من الحركة للقاهرة وتفعيل ملف المصالحة.



جاءت تصريحات قاسم في ظل أنباء تحدثت عن دعوة وجهتها مصر لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية؛ لزيارة القاهرة وبحث ملفات متنوعة.

أبرز تصريحات حازم قاسم للجزيرة مباشر:

حركة حماس "تعاطت بشكل دائم وبإيجابية عالية وكبيرة مع الجهد المصري لإنجاح جهود المصالحة.

الحركة مع أي جهد يعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة الكاملة وتفعيل المؤسسات الوطنية ضمن إجماع وطني كامل، وصولا لصياغة استراتيجية عملية لمواجهة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية.

نعتقد أن المطلوب هو إجبار السلطة ورئيسها محمود عباس على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وخاصة اتفاق القاهرة ٢٠١١م، وهو المدخل السليم لإطلاق قطار المصالحة.

تم التوقيع على جملة من الاتفاقات السابقة والمطلوب هو قيام أبو مازن بتنفيذ ما تم التوقيع عليه.

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"

كما دانت حركة "حماس" تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل "ديفيد فريدمان" الذي منح فيه الحق للاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والاستيلاء عليها.

أبرز ما ورد في بيان الحركة

تصريحات السفير تعمل على شرعنة الاستيطان الذي نعتبره اعتداءً على الحق الفلسطيني، ومخالفة للقرارات الأممية وللقانون الدولي.

هذه التصريحات تأتي في الذكرى الـ 52 للنكبة الفلسطينية الثانية، التي احتل خلالها "الجيش الإسرائيلي" مدينة القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وأرضًا عربية أخرى.

نحمل الإدارة الأمريكية أي تداعيات لهذه التصريحات الخطيرة التي تشجع الاحتلال على مزيد من الانتهاكات بحق شعبنا وحقوقه وأراضيه.

نؤكد على أن شعبنا الفلسطيني بكل مكوناته ماضٍ في مقاومة الاحتلال والدفاع عن حقوقه ومواجهة الاستيطان.

ندعو أبناء الأمة العربية والإسلامية شعوبًا وحكومات وأحرار العالم إلى الوقوف بجانب شعبنا وتعزيز صموده، وحماية حقوقه والدفاع عن القيم الإنسانية.

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