حماس والسعودية
الثلاثاء 14 يوليو 2020 21:14

حماس: قناة العربية تقود حملة "تضليل وتشويه" ضد المقاومة

كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن قناة العربية السعودية التي تبث من دبي ، تقود حملة "تضليل وتشويه" تهدف إلى "المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير".

وأضافت حماس في بيان لها أن الفضائية السعودية تستند إلى "أكاذيب وافتراءات" من صناعة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وتابعت "ما تقوم به قناة العربية وغيرها ينسجم تماما مع سياسات الاحتلال "الصهيوني" ومخططاته المستمرة للعدوان على شعبنا، وشطب حقوقه التاريخية".

ورأت حماس، أن ما تقوم به القناة يجعلها "تقف مع الاحتلال صفاً واحداً ضد شعبنا مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات".

بيان حماس

وكانت قناة العربية الفضائية (سعودية تبث من الإمارات)، قد شنت خلال الأيام الماضية، هجوما على حركة حماس، وجناحها العسكري "كتائب القسام".

وقالت القناة إن وزارة الداخلية بغزة (تقودها حماس) اعتقلت أعضاء في "القسام" بتهمة التخابر مع إسرائيل، وهو ما نفته الوزارة في بيان أصدرته، واتهمت فيه "العربية" بممارسة التضليل، وترويج الشائعات والأكاذيب".

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بهروب قائد في القوة البحرية التابعة لحركة حماس وبحوزته وثائق خاصة بالحركة، بعد اكتشاف تجسسه عليها من عام 2009.

كما أفادت بأن داخلية حماس في قطاع غزة أعلنت اعتقال خليّة من العملاء، تتكون من 16 عنصراً، أغلبهم من كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتهمة التعامل والتخابر مع إسرائيل.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" أن قائد "كوماندوس" حماس البحري هو من هرب لإسرائيل، مؤكداً أن لديه وثائق مهمة، ومشيراً إلى أنه هرب عبر البحر بمساعدة إسرائيلية.

وأشار مراسل قناة العربية إلى أن حماس قامت باعتقال 16 من عناصرها بعد فرار "أبوعجوة" إلى إسرائيل.

واستهجن نشطاء حملة قناة العربية السعودية، لتشويه صورة المقاومة الفلسطينية، عقب نشرها أخبارا مزعومة عن هروب قيادي في كتائب القسام لإسرائيل وتسريبه لمعلومات عن تحركات قادة حركة "حماس".

 

وقال نشطاء إن قناة العربية تمثّل معول هدم يستهدف النيل من الشعوب الحرة وقواها وتنتصر لأعداء الأمة في كل مكان، وهي اليوم تجدد حربها ضد حماس وكتائب القسام خدمة للمشروع الصهيوني الذي كانت له الحركة بالمرصاد.

وعلق نشطاء على خبر العربية قائلين: "أن تكذب أكثر"، مشيرين إلى أنه "تم طردها من قطاع غزة نتيجة أخبارها الكاذبة عن المقاومة وكثيراً ما تنشر صوراً مفبركة وأخباراً غير صحيحة عن الفلسطينيين".

 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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