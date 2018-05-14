حماس: صبر كتائب القسام على الجُرم الصهيوني لن يطول

قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة وعضو المكتب السياسي للحركة إن صبر "فصائل المقاومة وكتائب القسام لن يطول على هذا الجُرم الصهيوني الذي يقتل شعبنا".

وقال الحية في مؤتمر صحفي إن "شعبنا خرج اليوم منتفضا رفضا لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية ولنقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وأضاف الحية أن "دماء الشهداء تتدفق ثورة رفضا ولعنة على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس".

وأشار الحية إلى أن "رد الاحتلال على سلميتنا، يبرهن على أنه عدو مجرم لا يحترم عهود ولا "السلمية" وسنبقى نقاومه بكل الوسائل"، مؤكدا أن "هذا الحراك السلمي متواصل ومستمر وندعم كل فعالياته وشعبنا لن يتوقف حتى دحر الاحتلال".

وحمل الحية "الإدارة الأمريكية كل التبعات المترتبة على قرار نقل السفارة الأمريكية"، مؤكدا أن "هذه الجريمة لن تمر".