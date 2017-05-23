حركة حماس
الثلاثاء 23 مايو 2017 23:38

حماس: خطاب ترمب عنصري ومنحاز لإسرائيل

الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم
الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم
انتقدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" الثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسبب خطابه "العنصري"  ضد الفلسطينيين والانحياز لصالح إسرائيل، بحسب الحركة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي إن "خطاب ترمب في القدس عنصري بامتياز وتثبيت لأركان نظام أبارتايد إسرائيلي جديد، وتشجيع على كراهية الشعب الفلسطيني". ونظام أبارتايد هو نظام فصل عنصري.

وأضاف برهوم "إن حديثه (ترمب) عن أن علاقة اليهود في القدس تاريخية وأبدية، تزوير للتاريخ ويناقض تقارير كل من منظمتي اليونسكو والإسكوا ( التابعتين للأمم المتحدة  ) حيث أكدتا على أحقية الشعب الفلسطيني في القدس ولا أحقية لليهود فيها".

وحذر من أن "هذه السياسة الأمريكية المنحازة بالكامل للكيان الإسرائيلي ستشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وتشكل خطرا على حقوقه وثوابته ومقاومته المشروعة".

واعتبر الناطق باسم حماس أنه "لابد من مواجهة السياسة الأمريكية بالتوحد حول استراتيجية وطنية يشارك فيها الجميع نحمي بها ثوابتنا وندافع عن حقوقنا"، مؤكدا أن "الرهان على دور أمريكي لإنصاف الشعب الفلسطيني رهان خاسر وتسويق للوهم".

وكان ترامب قد غادر عصر الثلاثاء إسرائيل ثاني محطاته الخارجية بعد السعودية متجها إلى إيطاليا ، إثر زيارة استمرت يومين تضمنت لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية وتأكيده على سعيه للعمل من أجل صنع السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
حماس
ترامب
فلسطين
الاحتلال الإسرائيلي

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