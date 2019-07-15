الاثنين 15 يوليو 2019 22:07
حماس: تهديدات "استهداف اليهود" لا تعبر عن مواقف الحركة
قالت حركة حماس إن تصريحات عضو المكتب السياسي فتحي حماد التي هدد فيها "باستهداف اليهود، وتوزيع أحزمة ناسفة" على متظاهري مسيرات العودة لا تعبر عن مواقف الحركة.
بيان حماس
- تصريحات حماد لا تعبر عن سياسة الحركة المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعاً مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين.
- سبق أن استنكرت الحركة الاعتداءات التي استهدفت يهوداً آمنين في أماكن عبادتهم.
- مسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات شعبية سلمية تهدف إلى تثبيت حق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
- الإجماع الوطني على شعبيتها وسلميتها لا يعني السماح للاحتلال بالتعدي على المتظاهرين السلميين وقتلهم واستهدافهم.
- ندعو جماهير شعبنا إلى الالتزام بما تقرره الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار من سياسات وقرارات وفعاليات.
- الحركة جددت تقديرها الكبير للوسطاء كافة، وفي مقدمتهم الأشقاء المصريون على جهودهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية.
وكان حمّاد أثار عاصفة من الجدل الجمعة الماضي عندما هدد في خطاب أمام المحتشدين في مسيرات العودة الأسبوعية "بقطع رقاب اليهود".
أولا: إن هذه التصريحات لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعاً مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين، وسبق أن استنكرت الحركة الاعتداءات التي استهدفت يهوداً آمنين في أماكن عبادتهم— حركة حماس (@hamasinfo) July 15, 2019
تصريحات فتحي حماد
يؤكد الأستاذ فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على السياسة الثابتة والمعتمدة لدى الحركة في حصر مقاومتها ضد الاحتلال الصهيوني الذي يغتصب أرض فلسطين ويدنس مقدساتها، وهو ما تعبر عنه حركة حماس دوما في سلوكها السياسي، وما أكدته الوثيقة السياسية للحركة.https://t.co/LFZBCiEJdd— حركة حماس (@hamasinfo) July 15, 2019
- ستستمر مقاومتنا لهذا الكيان الغاصب بكل الأشكال، سواء المسلحة منها أو عبر النضال الشعبي السلمي الذي تمثله مسيرات العودة الكبرى.
- ليسمع الوسطاء وليسمع العدو الصهيوني.. سأموت وأنا عزيز (..) سأموت وأنا أفجّر وأقطع رقاب اليهود.
- إذا لم يفك هذا الحصار سننفجر في وجه أعدائنا، ولن يكون ذلك في غزة فقط بل في الضفة والخارج.
- حماد: إخواننا يستعدون في الخارج، يحاولون الاستعداد، سبعة ملايين فلسطيني في الخارج، يكفي "تسخين". عندكم يهود في كل مكان، يجب أن نهجم على كل يهودي متواجد في الكرة الأرضية ذبحا وقتلا.
- أهل الضفة الغربية الى متى تسكتون؟ نريد أن تطلع السكاكين.
- لدينا الكثير من الأساليب والوسائل في جعبتنا إذا لم تفكوا الحصار. لن نموت واقفين ولن نموت جوعى.
- حمّاد قال إن حركة حماس "جهزت مصنعا للأحزمة الناسفة"، وهدد إسرائيل بأنها إن لم ترفع الحصار على القطاع، فإن حركته ستوزع هذه الأحزمة على المتظاهرين، وستدفعهم لاختراق السياج الحدودي.
تنديد
- أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رفض تصريحات حماد قائلا "القيم العادلة للقضية الفلسطينية تشمل العدالة والمساواة والحرية والمحبة. تصريحات القيادي في حركة حماس فتحي حماد المقيتة حول اليهود لا تمت بصلة الى قيم النضال الفلسطيني. يجب عدم استخدام الدين لأغراض سياسية".
- مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف ندد بتصريحات حماد، معتبرا إياها "خطيرة ومقيتة وتحريضية! يجب أن يدينها الجميع بشكل واضح".
- عوفير غيندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر مقاطع لتصريحات حماد على تويتر معلقا "هذه التصريحات تظهر ما هي حماس".
- غيندلمان: حماس تقف وراء أعمال الشغب على حدود غزة. حماس بنت مصانع للسترات الناسفة. حماس تريد قتل اليهود في مختلف أنحاء العالم.
- غيندلمان: الآن تعلمون لماذا نحمي الحدود مع غزة من حماس.
المصدر
وكالات
الجزيرة مباشر
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