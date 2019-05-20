الاثنين 20 مايو 2019 22:45
حماس تنفي التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل
نفت حركة حماس ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التوصل لاتفاق تهدئة بين الحركة وبين إسرائيل لمدة 6 أشهر.
التفاصيل:
- نفي حماس جاء على لسان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم على صفحته الشخصية بموقع تويتر.
- برهوم: لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهدئة لمدة 6 أشهر.
- برهوم: نؤكد أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال كان مقابل التزامه بتنفيذ كافة التفاهمات.
لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهدئة لمدة ستة أشهر ونؤكد على أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال كان مقابل التزام الإحتلال بتنفيذ كافة التفاهمات .— أ. فوزي برهوم ـ فلسطين (@FawzyBarhoom) May 20, 2019
- في وقت سابق اليوم ذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصلتا إلى اتفاق تهدئة، لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.
- حسب القناة، يتضمن الاتفاق وقفا لإطلاق النار من قبل الجانبين، وإيقاف أي أعمال نشاط على السياج الفاصل مع الحفاظ على "المنطقة الأمنية" العازلة لمسافة 300 متر من الحدود ووقف فعاليات الإرباك الليلي ومسيرات البحر.
- وفقا للقناة، أبدى الجانب الإسرائيلي استعداده لتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، والسماح بنقل الأدوية والمساعدات المختلفة إلى غزة، وبدء مفاوضات بشأن الكهرباء والمعابر وقطاع الصحة والمالية.
- قطاع غزة شهد مطلع شهر مايو/ أيار الجاري تصعيدا إسرائيليا أسفر عن استشهاد 27 فلسطينيا، وتدمير مئات المباني.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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