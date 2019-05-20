قطاع غزة
الاثنين 20 مايو 2019 22:45

حماس تنفي التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل

قصف على غزة
أسوشيتد برس
نفت حركة حماس ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن التوصل لاتفاق تهدئة بين الحركة وبين إسرائيل لمدة 6 أشهر.
التفاصيل:
  • نفي حماس جاء على لسان الناطق باسم الحركة فوزي برهوم على صفحته الشخصية بموقع تويتر.
  • برهوم: لا صحة لما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول تهدئة لمدة 6 أشهر.
  • برهوم: نؤكد أن وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال كان مقابل التزامه بتنفيذ كافة التفاهمات.
  • في وقت سابق اليوم ذكرت قناة (12) الإسرائيلية الخاصة، أن إسرائيل وحركة "حماس" توصلتا إلى اتفاق تهدئة، لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى.
  • حسب القناة، يتضمن الاتفاق وقفا لإطلاق النار من قبل الجانبين، وإيقاف أي أعمال نشاط على السياج الفاصل مع الحفاظ على "المنطقة الأمنية" العازلة لمسافة 300 متر من الحدود ووقف فعاليات الإرباك الليلي ومسيرات البحر.
  • وفقا للقناة، أبدى الجانب الإسرائيلي استعداده لتوسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، والسماح بنقل الأدوية والمساعدات المختلفة إلى غزة، وبدء مفاوضات بشأن الكهرباء والمعابر وقطاع الصحة والمالية.
  • قطاع غزة شهد مطلع شهر مايو/ أيار الجاري تصعيدا إسرائيليا أسفر عن استشهاد 27 فلسطينيا، وتدمير مئات المباني.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
كلمات مفتاحية
حركة حماس
اتفاق تهدئة
جيش الاحتلال الإسرائيلي
مسيرات العودة

اقرأ أيضا

Thumbnail
ترمب دعا إسرائيليين للمشاركة في مؤتمر "صفقة القرن" الاقتصادي
Thumbnail
قطر تحدد الفئات التي لها الحق في اللجوء السياسي وحقوقهم

الأكثر قراءة

  1. ترمب دعا إسرائيليين للمشاركة في مؤتمر "صفقة القرن" الاقتصادي
  2. قطر تحدد الفئات التي لها الحق في اللجوء السياسي وحقوقهم
  3. حماس تنفي التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع إسرائيل
  4. شاهد: إخلاء برج إيفل بباريس بعد تسلق رجل للمزار الشهير
  5. السلطات المصرية تقرر الإفراج عن معارضين بارزين