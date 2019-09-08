القضية الفلسطينية
الأحد 8 سبتمبر 2019 21:05

حماس تكشف أهداف زيارة الوفد الأمني المصري لقطاع غزة

حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
الجزيرة مباشر
كشف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غزة حازم قاسم أهداف زيارة الوفد الأمني المصري الذي وصل إلى قطاع غزة، الأحد، عبر معبر بيت حانون "ايرز"
تصريحات قاسم لموقع الجزيرة مباشر
  • هذه الزيارة تبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي تهم الجانبين، وعلى رأسها ملف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، حيث كانت هناك جملة من الاعتداءات من خلال قتل شهيدين في مسيرات العودة الجمعة الماضية، والقصف الإسرائيلي لمواقع المقاومة.
  • نُدرك دور مصر في تخفيف الحصار عن قطاع غزة، من خلال التباحث في استمرار فتح معبر رفح وتطويره، وإدخال البضائع من بوابة معبر صلاح الدين جنوب رفح، من أجل المساهمة في تخفيف الحصار.
  • سيبحث الوفد وقادة حماس، الوضع الأمني على جانبي الحدود بما يضمن أمن الجانبين، وهو موطن تباحث، وحماس لديها محدد رئيسي أن أمن مصر من أمن غزة والعكس صحيح.
  • قيادة حماس تضع بين يدي المصريين مجمل الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية وما تمر بها من تحديات نتيجة المواقف الأمريكية والإسرائيلية.
  • هذه الزيارة تأتي استمرارا  لمسار تطوير العلاقة ما بين مصر وحركة حماس، واستمرارا لجهود تمتين هذه العلاقة بما يحقق مصالح الجانبين.
  • كانت لدينا زيارات مستمرة للقاهرة والعكس، والتواصل مستمر بين الجهتين، وتزداد العلاقة عمقاً مع مرور الوقت.
المصدر
الجزيرة مباشر
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القضية الفلسطينية
حركة حماس.
حازم قاسم
الوفد الأمني المصري
مصر
قطاع غزة

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