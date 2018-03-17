حماس تغلق شركة اتصالات في غزة بسبب محاولة اغتيال الحمد الله
واستهدف انفجار الثلاثاء موكب الحمد الله في بيت حانون بعد دخوله قطاع غزة ليوقع سبعة جرحى، ما شكل ضربة جديدة لعملية المصالحة الفلسطينية المتعثرة أساسا بين حركتي فتح وحماس.
ولم يصب الحمد الله أو أي من أعضاء وفده وبينهم رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.
وقالت شرطة حماس التي تسيطر على القطاع في بيان إنها أغلقت المقر الرئيسي لشركة الوطنية موبايل موضحة أن "قرار الإغلاق جاء بتوصية من النائب العام في غزة عقب رفض الشركة التعاون مع الأجهزة الأمنية في مجريات التحقيق".
ولم تدل الشرطة بتفاصيل إضافية علما بأنه لم يتم قطع الخطوط الهاتفية للشركة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الرئاسة الفلسطينية حملت، وفق وسائل الإعلام الرسمية، حماس "المسؤولية عن الاستهداف الجبان لموكب رئيس الوزراء".
ورغم اتفاق المصالحة الموقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يزال الجدل قائما بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس بشأن ادارة قطاع غزة وتسلم الحكومة الفلسطينية إدارة غالبية الوزارات.
وسيطرت حماس على قطاع غزة إثر مواجهات دامية مع حركة فتح في عام 2007.