الاثنين 1 مايو 2017 01:53
حماس تعلن وثيقتها السياسية الجديدة الإثنين
تبث قناة "الجزيرة مباشر" الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش، السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة اليوم الاثنين، فعاليات تدشين الوثيقة السياسية الجديدة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وهي "وثيقة المبادئ والسياسات العامة" التي سيتم الإعلان عنها من غزة بالتزامن مع إعلانها في مؤتمر صحفي بالعاصمة القطرية الدوحة بحضور قيادات الحركة.
وكانت (حماس) قالت إنها ستعلن وثيقتها السياسية المعدلة في الأول من مايو/أيار.
ولم تُعط الحركة أيّ تفاصيل عن مضمون الوثيقة التي ستحل محل الميثاق الذي صيغ في العام 1987.
ويأتي الإعلان عن الوثيقة بعد إجراء انتخابات داخلية في الحركة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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