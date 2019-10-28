الاثنين 28 أكتوبر 2019 18:26
حماس تعلن جاهزيتها للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية المقبلة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جاهزيتها للمشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة المقبلة، وذلك بعد لقاء عقد، الإثنين، في غزة مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر.
التفاصيل
- اللقاء جمع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الذي وصل الأحد إلى قطاع غزة، وممثلو الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية.
- يأتي هذا الإعلان بعد تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري أعلن فيها أن حوارا سيبدأ مع حركة حماس وكل التنظيمات تحضيرا للانتخابات العامة من دون تحديد موعدها.
أبرز تصريحات إسماعيل هنية
- جاهزون للاحتكام لصناديق الاقتراع، واحترام إرادة شعبنا الفلسطيني، وليس لدينا أي تردد أو أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة وعامة.
- متمسكون بانتخابات شاملة، رئاسية وتشريعية ومجلس وطني فلسطيني.
- متمسكون بضرورة إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وترتيب بيتنا الفلسطيني.
- أكدنا على ضرورة بناء النظام السياسي الفلسطيني، واستعادة وترتيب منظمة التحرير الفلسطينية، وترتيب مؤسسات السلطة الفلسطينية يجب أن يقوم على قاعدة الانتخابات الحرة ومبدأ الشراكة.
تصريحات يحيى السنوار رئيس حركة حماس في قطاع غزة
- جاهزون للانتخابات دوما وسنجعل هذه الانتخابات رافعة لتصويب مسارات استراتيجية في تاريخ شعبنا.
- كنا ولا زلنا وسنظل في حماس مع خيارات شعبنا ومع أن نحتكم لرأي الشعب ولن نختلف معه في يوم من الأيام.
خلفيات
- أجريت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية عام 2006 حين فازت حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132 مقعدا.
- منذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
- وقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات