فلسطين والسعودية
الخميس 8 أكتوبر 2020 22:56

حماس: تصريحات بندر بن سلطان تخدم الاحتلال

الأمير بندر بن سلطان
مواقع التواصل
رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس، الخميس، تصريحات الأمير السعودي بندر بن سلطان، التي هاجم خلالها القيادة الفلسطينية، واصفا إياهم بـ"ناكري الجَميل".

جاء ذلك في تصريح مقتضب للقيادي في الحركة، سامي أبو زهري، على حسابه في موقع تويتر، ردا على تصريحات السفير السعودي السابق في واشنطن بندر بن سلطان، خلال مقابلة أذاعتها قناة العربية السعودية، مساء الأربعاء.

وقال ابن سلطان، خلال المقابلة "من الصعب الوثوق بالقيادة الفلسطينية، بعد نكران الجميل من قبلهم؛ وهذا لن يؤثر على تعلّق السعودية بقضية الشعب الفلسطيني".

واتهم القيادة الفلسطينية بـ"التهرّب من حل القضية"، قائلا إنهم يعتبرون كل من "تركيا وإيران"، أهم من دول الخليج ومصر.

كما اتهم غزة "بتصدير الإرهاب والقتل لمصر، التي تسعى ليل نهار لحل القضية، ورفع الحصار عن القطاع".

وردا على ذلك، قال أبو زهري إن هذه التصريحات "لا تخدم إلا الاحتلال (الإسرائيلي)"، واصفا إياها بــــ"المؤسفة".

 وقد لاقت تصريحات "ابن سلطان"، تأييدا من دولة الإمارات، حيث قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على حسابه بموقع "تويتر"، إن" شهادة بن سلطان للتاريخ، تمثل سرداً صادقاً لالتزام السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية".

وتوترت العلاقات بين القيادة الفلسطينية، ودولة الإمارات، إثر توقيع الأخيرة اتفاق تطبيع للعلاقات مع إسرائيل، يخالف المبادرة العربية للسلام، التي تربط التطبيع بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتتهم جهات أمريكية بندر بن سلطان وزوجته بتحويلات مالية إلى "إلى أسامة باسنان" المواطن السعودي المقيم في الولايات المتحدة الذي يشتبه في أنه جزء من جهاز دعم خاطفي الطائرات في أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001. كما كشفت تقارير أمريكية أن باسنان كان مقربا من سعودي آخر هو عمر البيومي الذي كان صديقا لخالد المحضار ونواف الحازمي عندما وصلا الولايات المتحدة أوائل 2000.

وقبل شهر، أصدرت سارة نيتبورن القاضية الفدرالية في نيويورك حكماً يطالب الحكومة السعودية بتقديم 24 مسؤولاً حالياً وسابقاً للاستجواب بشأن معرفتهم المحتملة بالأحداث التي أدت إلى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول أمام المحاكم الأمريكية. ومن بين هؤلاء المسؤولين الأمير بندر بن سلطان، والد السفيرة السعودية الحالية في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر، إضافة إلى أحمد القطان أحد أهم مساعديه.

المصدر
وكالات

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