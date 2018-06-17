فلسطين المحتلة
الأحد 17 يونيو 2018 21:36

حماس تشيد بتقرير "هيومن رايتس" حول انتهاكات إسرائيل بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة
عشرات الشهداء وآلاف الجرحى الفلسطينيين سقطوا برصاص الاحتلال في مسيرات العودة على حدود قطاع غزة
رويترز
عبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن ارتياحها لما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، حول الانتهاكات الإسرائيلية ضد المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة.
أبرز ما جاء في تقرير المنظمة الدولية:
  • استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في غزة منذ 30 مارس/آذار الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.
  • يتعين على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي.
وعلقت حركة حماس، في بيان صحفي (الأحد) على تقرير المنظمة جاء فيه:
  • تقرير "هيومن رايتس ووتش" دليل جديد على صحة الرواية الفلسطينية، وكشف زيف مبررات الاحتلال.
  • ما كشفه التقرير يعكس جزءاً من حقيقة المعاناة والظلم الواقع على الفلسطينيين من خلال الحصار الظالم المفروض على غزة.
  • على المؤسسات الدولية تبني هذا التقرير وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه غزة ومواطنيها.
  • لابد من العمل الجاد والفاعل لمسألة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وقيادته، على الانتهاكات الجسيمة والخطيرة بحق أبناء فلسطين، والعمل بقوة على إنهاء حصار غزة فوراً وبدون شروط.
خلفيات:

منذ 30 مارس/آذار الماضي، يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، ضمن المشاركة في مسيرات "العودة" للمطالبة بعودتهم إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بقوة مفرطة، أدت إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى، وسط استنكار وإدانات محلية ودولية واسعة.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
فلسطين المحتلة
الاحتلال الإسرائبلي
مسيرات العودة الفلسطينية
قطاع غزة
الضفة الغربية
حق العودة
هيومن رايتس ووتش
حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

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